專訪｜「最懂事女友」金奈見冇人追？　理想男友竟是這位59歲天王

【最懂事女友/AI女友/金奈見/Nahyun Kim】金奈見（Nahyun Kim）多年前因一條街頭訪問片而爆紅，片中她被主持問：「男朋友生氣時，怎樣安慰他？」，她再以長髮紮馬尾行動以示回答。恰到好處到而又令人充滿無限想像的表現令她迅即爆紅，後更被媒體封為「最懂事女友」。不過，大家對她所知又有幾多？



韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）因一段街訪片段而爆紅。（YouTube截圖）

幾時開始做直播？

金奈見（Nahyun Kim）接受《香港01》專訪時，透露自己是從2023年6月開始直播。當時她正值修讀最後一年護士課程，因為感到有點無聊及有壓力，所以就開始了直播。後來，有朋友提議她，可以嘗試用英語直播而不是韓語，因為會有更多人收看，就這樣開始了她的直播主生涯。她笑言，最初只有約100人觀看，現時觀看人數已升至700人左右：「不過還有一段很遠的路要努力。」

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

Nahyun Kim（金奈見）派福利。（IG@nahyunworld）

「紮馬尾」係臨場發揮？

提到那段讓她爆紅的街頭訪問片，她透露「紮馬尾」的動作並不是一早設計好，而更像是即興的。「那個時候，我們都覺得有趣，不完全是即興。我覺得這是有搞笑的反應，所以就做了。（為什麼會有這個想法？）因為所有男人都喜歡，對吧？就算他們當時生氣，還是開心，我覺得男人都會因為可愛的女朋友這樣做而開心。不過我不想太直白講出來，我想內斂一點表達，所以我就這樣做了。（其實更像是一個男人之間的默契和玩笑？）對！」

「最懂事女友」金奈見的招牌動作。（林迅景 攝）

「最懂事女友」金奈見的招牌動作。（林迅景 攝）

爆紅但係冇人追⋯⋯

問到，金奈見會對男朋友做同樣的事嗎？她坦言：「遺憾地，自從訪問後我就找不到男朋友，所以不能知道男朋友喜歡與否，哈哈哈。（街訪之前呢？）我想，我的前度男朋友總是開心的，所以不需要，到目前為止，哈哈。」對於被稱作「最懂事女友」，她也表示開心：「我覺得是一個恩賜，因為現在大家都認識我了。」

金奈見坦言自從短片爆紅後，就一直單身，而且沒有追求者。（林迅景 攝）

直播旅行

韓國網紅「最懂事女友」金奈見的直播，大多圍繞着她的生活。她表示，內容大多數紀錄了她到各地旅行的片段，當她出國旅行時，讓粉絲們透過直播跟她一起旅遊。「首先從亞洲區開始，已經去過台北、重慶、新加坡、馬來西亞、泰國，還有香港。」

「最懂事女友」金奈見好識玩。（截圖）

23歲「最懂事女友」直播被問私密問題 大膽發言令男主持措手不及

「最懂事女友」金奈見好識玩。（截圖）

兼職做護士

爆紅後，對她的生活和計劃產生了不少變化。她說：「我不再需要做一名護士，而是變成了一個選擇。我的副業還是一名護士。（收入？）收入不算差的，但每個月都不同。當然，比起做護士好上不少。」

「最懂事女友」金奈見還是一名兼職護士。她坦言不會放棄做護士。（林迅景 攝）

遇到不太識得答的問題，金奈見打開discord問網民。（林迅景 攝）

直播食水煙 媽媽以為吸毒發晒癲

成為了網紅多年，金奈見已晉身百萬網紅行列。問到當中的秘訣，她先是想了想，回答：「我真的不知道，只是每天都分享reels。我想，搞笑與和性感的內容都有，我想我的觀眾都喜愛看性感的東西，哈哈哈。」她也提到，媽媽也會看她的直播，其中有一次，她正在抽水煙，而媽媽看見了。當時媽媽很生氣：「她以為我在吸毒，馬上打電話質問：『你是不是在吸毒？！』」雖然當了幾年網紅，但她也表示自己不會開Onlyfans，因為還想在將來繼續從事護士行業，坦言認為做網紅、直播主有其年期。

「最懂事女友」金奈見的性格相當可愛。（林迅景 攝）

「最懂事女友」金奈見曾言被觀眾話肥，佢見到之後喺直播喊咗出嚟！（林迅景 攝）

韓國「最懂事女友」遭台灣大媽「性別審判」 被質疑有喉結神回覆

被觀眾話肥直播中爆喊

又講起直播時最難忘的事，金奈見回想起有一次，直播時被一名觀眾直斥她很肥胖，需要減肥。「他說，我要減最少5kg，因為看上去肥胖。當時我在直播中哭了起來。就算是在台灣的節目，也會提到他。他是一個『抖內』（donate，類似贊助）了非常多錢的觀眾。」現實中有沒有遇過霸淩？她也回答，做澳洲做護士時曾遇過不少，當時也會令到自己失眠，但現在已看開了。「現在我已不會理會。（Right now, I don't give a F.）」

「最懂事女友」金奈見表示自己的理想男友是《甜蜜蜜》中的黎明（黎小軍）。（林迅景 攝）

「最懂事女友」金奈見表示自己的理想男友是《甜蜜蜜》中的黎明（黎小軍）。（劇照）

「最懂事女友」金奈見表示自己的理想男友是《甜蜜蜜》中的黎明（黎小軍）。（劇照）

理想男友是黎明！

什麼樣的男性是理想中的男朋友？她回答以前很喜歡一個香港明星。她說：「以前我很喜歡一個香港明星Leo Lai（黎明）。他看起來很可愛，是不是？（但他結婚了）我知道。（為什麼？）我真的很喜歡那套戲《甜蜜蜜》，也很喜歡他的角色。Oh my god，他真的很可愛，又英俊，看上去帶些無辜，是我喜歡的類型！」她也透露，會接受香港男性做男朋友：「標準就是，有耐心，玩起來有時又會瘋狂的。性感的？我不能，但一定要能夠讓我笑。外形就不太重要，重要的是心靈上吻合。」

黎明。（資料圖片/葉志明 攝）

最近金奈見來港出席汽車展。（ig@nahyunworld）

「最懂事女友」金奈見身材好好！（ig@nahyunworld）

「最懂事女友」金奈見身材好好！（ig@nahyunworld）

金奈見早前曾到香港遊覽。（ig@nahyunworld）

「最懂事女友」金奈見早前曾到香港遊覽。（ig@nahyunworld）

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

Nahyun Kim（IG@nahyunworld）

Nahyun Kim（IG@nahyunworld）