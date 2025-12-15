61歲失婚美魔女疑爆黃昏戀　被逼供戀情笑到失控出皺紋：想有個伴

現年61歲的黎燕珊是首屆亞姐冠軍，亦是圈中出名的美魔女。日前黎燕珊接受好友鍾慧冰的YouTube節目訪問，意外爆出疑似「黃昏戀」，直認現在有「比較close嘅朋友」，全程笑到見牙唔見眼，要用雙手按壓住眼角魚尾紋，甜到入心。

黎燕珊係出名嘅美魔女，近來春風滿臉。（資料圖片）

黎燕珊接受鍾慧冰訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

黎燕珊1992年與70年代邵當紅小生劉永結婚，並誕下一子一女，直至2000年，有指黎燕珊難忍劉永家暴及有外遇決定離婚，而且雙方鬧得極不愉快，更至不相往來的地步。訪問中，鍾慧冰提到昔日經常到黎燕珊和劉永位於邵氏片場前面的舊居打麻雀，黎燕珊即劃清界線：「我未結過婚，咩兩公婆啫，講返起我啲傷心事。」她覺得「舊事不需記...冇以前嘅自己，又點會有今日咁開心呢？」她表示當年受離婚及父親病重的雙重打擊，是人生一個重大歷練，要靠做保險養起頭家，問到有沒有遺憾？黎燕珊堅定地說：「無遺憾，我對仔女咁乖，冇佢又冇我呢一對種子」。

2000年7月24日黎燕珊召開記者會，正式向公眾證實與劉永離婚，但聲言沒有遭丈夫虐打。（微博照片）

黎燕珊女兒劉詠詩去年誕女，今年6月再補攞喜酒。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊與女兒劉詠詩。（IG@evalaiyinshan）

好大對龍鳳鈪，開心合照。（IG@evalaiyinshan）

子女與女婿。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊（珊姐）四代同堂。（資料圖片/葉志明 攝）

黎燕珊多年來母兼父職照顧一對仔女，女兒劉詠詩去年誕女後，今年6月再補擺喜酒，父親劉永當日缺席婚宴，黎燕珊則代替前夫拖著女兒進場，親自把女兒的手交給女婿鄭健民，場面感人。黎燕珊透露兒子亦有拍拖，自己等飲新抱茶，鍾慧冰笑指仔大女大亦是時候找個伴侶，黎燕珊聽罷大聲笑說：「我知你想問乜，搵返個黃昏係咪呀，哈哈哈！」然後即用雙手按實眼角魚尾紋，冰姐見狀踢爆：「你咁開心嘅，你唔好壓住啲皺紋啦，做乜鬼啫。有嘞係咪呀？嘩，你咁開心直情係有呀！我諗你...係咪呀？你睇吓你。」

鍾慧冰叫黎燕珊現在可以搵返個伴，黎燕珊笑指知冰姐想問乜。（YouTube@冰姐的花樣人生）

黎燕珊笑到用雙手按壓住眼角魚尾紋。（YouTube@冰姐的花樣人生）

提起黃昏戀，黎燕珊真係笑得好開心。（YouTube@冰姐的花樣人生）

提起黃昏戀，黎燕珊真係笑得好開心，流出眼淚水。（YouTube@冰姐的花樣人生）

笑到失控。（YouTube@冰姐的花樣人生）

黎燕珊笑到流眼水：「梗係開心啦，大佬！」定過神來再認真回答：「要嘅，想會有個伴嘅。我自己係一個教徒好多年，我信耶穌都廿幾年，最重要係信仰要共同，同埋要信得過啦，大家要了解大家，呢一樣係好重要，你話好朋友，你話比較close啲嘅係有，所以令到你會開心囉。」再被追問會否考慮再婚？黎燕珊流露一顆「少女心」坦白說：「都有呢啲憧憬，有架！」她覺得有個伴侶一齊去旅行亦是一件開心事。

笑到失控。（YouTube@冰姐的花樣人生）

冰姐都一齊笑，覺得黎燕珊：「直情係有呀！」（YouTube@冰姐的花樣人生）

