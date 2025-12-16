陳百祥寸爆無綫夕陽事業　陳志雲和應：冇嘢可以獨大

陳百祥（叻哥）向來敢言，早前出席活動時火力全開，竟公開寸爆無綫電視（TVB），句句擲地有聲。他更為早前與TVB不歡而散的炎明熹（Gigi）發聲，拋下一句「而家冇人需要靠TVB」震撼全場，直指電視行業已是夕陽事業，惹起網上熱討。

陳志雲今晚出席音樂會。（葉志明攝）

前無綫總經理陳志雲今晚（13/12）現身西九文化戲曲中心出席音樂會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實夕陽可能講得過咗少少，譬如好似你而家睇翻科技不斷進步，好多唔同嘅技術出現呢一定係會有挑戰，而傳統嘅主流媒體都係面對呢個挑戰嘅，但係始終主流媒體都總會有佢嘅一個嘅優勢，但而家會唔會觀眾會少咗啊 ？因為大家時間都得 24個鐘嘅啫嘛。但係選擇係多咗，咁多我反而覺得而家係一個幾好嘅契機，可以令到成個行業大家嘅生態同埋文化，可以改變一下。」

陳志雲續指：「我哋應該係共存共榮，就唔係你死我亡嘅。我哋要大家面對嘅呢喺出面外邊嘅競爭，就反而唔係自己嘅競爭，咁呢個都係一種好嘅變化嚟，就等於到今日紙媒都冇完全被取替，係咪紙媒係難做咗好多，事實係難做咗好多。但係佢都有佢自己嘅定位。」

對於阿叻指現時藝人不須靠TVB，陳志雲表示：「其實佢又唔係錯得晒。但係呢個現象好早已經出現啦，譬如好似我最記得好多年前，《來自星星的你》冇喺主流媒體播，呢個劇嘅金秀賢亦都可以紅到咁，以前係唔會發生，縱然嘅係冇咗一個香港最大嘅電視平台播放佢都可以紅望到佢嘅影響力，咁呢點亦都係確實嘅。」

陳志雲強調現時好難一台獨大：「如你話TVB現時係咪大台，佢就梗係啦，因為佢根基好嘛，但係呢個根基呢都係有咗好多新嘅媒體嘅平台，都係同佢搶嘅，無論係觀眾啊或者廣告嘅客戶啊都有 。但係你問佢係咪仲係一個大台，佢梗係一個大台啦。（無綫算唔算依然獨大？）佢而家依然係最大，但我又唔認為佢係獨大，冇嘢可以獨大。正如頭先我所講，《來自星星的你》係咪冇咗 TVB嘅平台佢就唔會紅呢 ？唔會囉。譬如好似 MIRROR係咪冇喺TVB嗰度出現，佢哋就會唔紅，唔會囉。」