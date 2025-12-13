黃宗澤45歲生日被女生包圍收名牌包包蛋糕：願世界無災無難

今日（13日）是黃宗澤（Bosco）的45歲生日，正忙於拍攝邵氏新劇《風華背後》，劇組特別為他準備了一系列驚喜慶祝，訂製「一比一復刻包」蛋糕外，又大唱魔性生日歌，現場除了同劇演員譚俊彥、丁子朗，還有女主角朱茵、蔡少芬、王丹妮、鄭希怡，以及高層樂易玲小姐一同到場賀壽。

邵氏新劇《風華背後》台前幕後一齊幫宗澤慶祝生日。

劇組特別以Bosco近日在《新聞女王2》中吸睛爆紅的CHANEL經典包款為靈感，訂製了一比一復刻造型蛋糕，並搭配傳統燒豬，驚喜十足。身穿律師袍的Bosco見到蛋糕時即時：「嘩，好大個！」Bosco大感意外，現場眾人隨即齊聲合唱：「所有的煩惱說bye bye，所有的快樂說Hihi」，笑爆全場。

Bosco除了邀請大家合照，也笑說：「很難得有這麼多女生包圍！」而分享生日願望，說：「希望《風華背後》收視大好，更重要的是願世界無災無難，每個人都平安快樂、健健康康。」他也表示，生日大多在劇組度過，僅晚上抽空與朋友吃飯。

收到造型逼真的蛋糕後，Bosco直呼驚喜：「沒想到因為《新聞女王2》，這個包會這麼受關注！最抵死蛋糕包包內更竟藏一包牛奶，可見像真之高。」被問到會否買禮物獎勵自己，Bosco說：「我平時就喜歡收藏古董包，看到合適的就會收藏，生日反而沒特別打算買什麼。」

