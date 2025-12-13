MC張天賦再被傳澳門豪賭輸下數百萬巨債　懶理傳聞大方回應

臨近年尾樂壇頒獎禮檔期，人氣男歌手張天賦（MC）再度捲入「豪賭風波」之中，近日有傳他於澳門豪賭期間「輸下數百萬賭債」，相關傳聞引起關注。

張天賦和洪嘉豪今晚出席音樂會。（葉志明攝）

今晚（13/12）張天賦（MC）和洪嘉豪現身音樂會，MC就傳聞大方接受《香港01》訪問：「其實每年到年尾呢都有好多消息或者一啲故事，會有啲好多唔同嘅嘢都會出現，當然好多好多好多都唔係真，我覺得大家都要留意吓，自己分析吓究竟呢件事會係真定假。咁當然我頭先回應咗傳媒，全部都唔係真嘅，騙徒手法層出不窮。（會唔會出聲明澄清？）其實以我所知嘅已經有好多，如果每樣都要出聲明，同埋大家只不過係講，咁我又唔擔心嘅。咁但係如果會牽涉到一啲嚴重啲嘅嘢呢，我諗呢個我會再同公司去商量。」

張天賦否認豪賭輸過百萬。（葉志明攝）

臨近音樂頒獎禮，被問到會否認為有人借機造謠抹黑影響賽果時，MC就表示：「呢樣嘢我就唔評論啦，不過我就相信，我聽過一句說話，有人喜歡你，就一定會有人憎你嘅。或者話唔喜歡你啦，唔好用憎呢個字啦。喜歡你就一定有唔喜歡你，咁當我覺得都唔喜歡你嘅人好多呢，就等於喜歡你嘅人都好多嘅，咁我就反而會將呢個注意力放喺喜歡我嘅人度。」被問到會否安慰MC時，洪嘉豪就表示：「都唔需要，就好似佢剛才所講嘅唔需要澄清，同埋我都好了解佢為人，所以就唔需要。」

懶理傳聞。（葉志明攝）