香港首位華人女騎師江碧蕙自爆辛酸人工受孕歷程　3年做9次試管嬰

香港首位華人女騎師江碧蕙和練馬師李格力在1997年結婚並育有大仔李國銘 (Samuel）以及細仔李國寶 (Anthony) ，兩人在2016年7月離婚，翌年江碧蕙與法籍網球教練Jerome結婚，生活幸福。 日前江碧蕙接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道的訪問，表示她年輕時曾渴望生四個孩子，打算35歲前可以生四個小朋友，可惜事與願違。

江碧蕙。（資料圖片）

江碧蕙曾擔任女騎師，1996年曾捲入造馬案，至翌年中終獲廉政公署撤銷調查。（江碧蕙fb相片）

江碧蕙在訪問重提當年為了生小朋友而嚐盡苦頭，她因為腎臟病變而打亂了生育大計，與前夫努力了一段時間都不成功，最後需要去做人工授孕試管嬰兒。江碧蕙說：「我1999年嗰陣做人工受孕，嗰時我先23歲咋，我做嗰隻係最傳統嗰種，抽卵嘅過程真係好鬼辛苦，佢會畀啲氣你聞，聞到你個人暈暈地，跟住又冇麻醉，就咁喺子宮將啲卵子刮出嚟。」江碧蕙試盡了當時做人工受孕的兩個方法，分別是打針和噴藥：「我打針係因為我產生嘅卵太多，太多嘅時候品質唔好，我抽咗三次，每一次我都有十幾顆卵，我諗想做一個媽咪，嗰個過程你唔會覺得辛苦，最辛苦反而係擺完之後唔中。」

江碧蕙與現任老公甜蜜咀咀。（梁碧玲攝）

江碧蕙講述求子路上的辛酸：「頭三次我擺完之後唔中，我喊到崩潰，因為我當時老公個的家姐都做咗，佢嘅卵巢有問題，但係佢做一次就中了，另外有個騎師是意大利人，佢都係卵巢有問題，都係一次就中，我乜嘢問題都冇，但係都唔中，你話幾傷心？做咗三次之後，我休息咗一段時間，然後我前夫就問我：『其實如果你真係好想呢，繼續做囉。』我休息咗三個月之後，開始再做，但係又係唔中，我就再抽卵，擺咗6次、第7次，都係冇，本來我諗住換個環境去外國做，然後香港嘅醫生就跟我講話有有三粒，叫我用埋佢，但係我話我要去泰國，我要去打波，我要去Golf，我要去游水，要去曬太陽，但係佢都叫我擺埋佢。」

江碧蕙指最後這次她的心情完全放鬆，甚麼都不管，所有不可以做的事她全都做了，亦有與前夫行房，結果覆診時發現原來已經成功了，令她喜出望外：「原來當你好放鬆嘅時候，咁就有咗，好奇怪，到而家我個仔都24歲，似係一場夢。」江碧蕙笑稱人生就是很得意，第二個是自然懷孕的：「無端端就有了。」

江碧蕙接受汪曼玲訪問。(影片截圖)