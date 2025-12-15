劉永健最新容貌曝光54歲依然靚仔　曾與唐文龍傳hehe感激對方救濟

劉永健自2011年淡出娛圈後甚少參與幕前演出，不過近年他進駐抖音，不但拍片教煮餸，又頻頻與網民互動，不少粉絲都期待他的演出。日前分享了自己的近況，依然咁靚仔！

劉永健在《四葉草》中飾演的黃Sir是梁漢文的情敵。（截圖）

劉永健是著名動作電影導演劉家榮的兒子，自5歲就跟隨父親到台灣拍戲，1995年加入TVB後獲得不少演出機會，不過就以反派角色為主，當中《十月初五的月光》的「二世祖」萬沛祺更是深入民心，自稱是「一個從來沒有演過正派的演員」。劉永健曾透露當他拿到《尋秦記》的劇本時，以為不用再演反派，更非常期待，但最後還是演反派：「我年輕的時候呢，我經常問自己，為什麼一次又一次演反派？我也不是變態，我也不是花花公子對不對？其實我也挺好的，挺老實的一個人，我在戲裏面呢，是一個反派，是一個配角，但是呢我在自己的生活裏面是主角。」

劉永健在《尋秦記》中飾演少原君。（影片截圖）

但由2004年開始，劉永健鮮有幕前演出，原因並非他表現太差，而是因為接拍《衝上雲霄》時被TVB激嬲憤而推劇所致。劉永健曾接受商台節目《一圈圈》時透露，當年他正在上海參演由他大伯劉家良執導的電影《醉猴》，與吳京合作飾演第二男主角，但因為一個《衝上雲霄》的角色邀請，劉永健即趕回香港，可惜待遇卻「不似預期」：「當時德哥（潘嘉德）同我講要開戲，我係做一個地勤人員，我了解到係會有四角戀愛嘅，咁我就一拍完即返香港搵德哥傾，佢同我講：『唔好意思，呢條線冇咗』。」雖然角色的劇情慘被刪減，但在德哥協助之下，劉永健仍然有參演《衝上雲霄》，然而，卻面對不尊重的對待。

劉永健當時好嬲。（截圖）

「我第一日開工，要入機場拍，個副導演就同我講，話唔記得幫我做證件，當時我覺得不被尊重。我覺得，做各行各業，高高低低唔緊要，最緊要係要被尊重......不被尊重係好可怕，我係全個劇唯一一個冇做證件。之後我都有拍幾場戲，但我好唔開心，之後我直頭係推，PA打嚟我話我唔得閒，唔做。可能會令到一啲高層覺得點解我係咁，但我係有原因囉。」

劉永健只能演機場以外的戲份。（截圖）

這件事後，劉永健幾年來只拍得幾部劇，2011年離開TVB後更淡出幕前，轉戰飲食界，與好友唐文龍一起投資開了一間日式居酒屋。不過由於兩人經常被影到結伴行街，食飯聚會，因而傳出「HeHe」同性緋聞，2019年劉永健獲ViuTV邀請「復出」主持清談節目《友枱VIP》，他亦不避嫌邀請唐文龍擔任嘉賓，但兩人都否認同性戀緋聞。

劉永健與唐文龍合作開餐廳。（劉永健Facebook）

節目中，二人重提舊事，劉永健解釋當年只係想指導唐文龍點追女，所以先一齊行超市，但報道出街後，連身在美國的父母都有啲擔心，仲直接打電話問唐文龍係咪性取向有變，非常好笑。

知道劉永健有經濟困難，又顧及對方感受，唐文龍將兩萬元人仔放喺健身粉粉蓋內俾對方，超窩心。

其實唐文龍同劉永健當年因《十月初五的月光》而認識，二人於劇中雖然係飾演天敵，但戲外卻十分友好，直到後來劉永健北上發展，二人才減少聯絡。劉永健曾在訪問中提到自己遇上事業低調時，幾乎與外間斷絕聯絡，戶口只得99元。唐文龍得知對方經濟拮据，以健身為藉口，並送贈健身奶粉予劉永健，點知原來奶粉蓋內係二萬蚊人仔，劉永健於節目中，再次感激唐文龍助自己渡過難關。對於「塞」錢俾老友一事，唐文龍近年雖然不時有被問起，但都只係輕描淡寫，並指「每個人都有唔容易嘅地方，我自己都有。只是佢講出嚟先。我做嘅事，在心中就可以了，唔使講出嚟，佢依家都好好啦。」

劉永健邀請好友唐文龍擔任《友枱VIP》嘉賓。（影片截圖）

劉永健最新近照。（片段截圖）

劉永健依然靚仔。（片段截圖）