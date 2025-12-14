多棲藝人娶拍拖11年女友　無懼金價高金豬龍鳳鈪過大禮隨時過百萬

現年34歲的程人富（原名：程仁富）是「小薯茄」YouTube頻道創辦人之一，以其幽默風趣的個性脫穎而出，在香港的YouTube界無人不知。程人富去年成功向拍拖逾11年的女朋友成功求婚，昨晚（13日）在IG分享過大禮的照片，出手相當闊綽，禮物放滿整個大廳，在金價高企的年代，有多件極具份量的金器首飾，加上鮑魚、海參、花膠、瑤柱等珍貴海味食材，粗略估算金額達百萬，認真人如其名好「富」貴！

程人富是「小薯茄」YouTube頻道創辦人之一。（ig@chingyanfu）

過大禮亦多得兄弟相助。（ig@chingyanfu）

程人富依足傳統，準備好椰子、禮餅等基本聘禮，而焦點就落在金器首飾，近日每兩足金金飾價衝破4萬7千元，見枱面正中放有喻意年生貴子的大大串金豬頸鏈，另外孔雀金鏈亦很搶鏡，而粗略點算還有七對龍鳳鈪，以及一條粗珠鏈、戒指、耳環等多套黃金或鑽石首飾；再加上鮑魚、海參、花膠、瑤柱等珍貴海味食材，過大禮的金額隨時過百萬，令女方體面十足。

程人富寫道：「大喜日子進入最後倒數🥹今日過大禮🎁💝有兩位好兄弟陪 @jefferykwan @fatman_yiu提親大成功👩🏻‍❤️‍👨🏻都要多謝過大禮專家鼎力相助真係乜都唔使煩🥹🫂🫂」他還分享了喜帖，特意在舉行日期上加上emoji大賣關子，續寫道：「過完大禮就可以派帖喇😄今次呢個帖就巴閉喇😎佢表面上係一張喜帖，其實真係一張喜帖兼～相架😆🖼️想擺我哋合照又得😎淨係擺自己相都得😆咁張咁靚嘅喜帖就唔使用完就抌喇🥹」

現今金價高企，但程人富嬖老婆出手亦相當闊綽。（ig@chingyanfu）

禮物放滿成個大廳。（ig@chingyanfu）

婚紗相都幾特別。（ig@chingyanfu）

程人富可說是多棲藝人，近年作多方面發展，涉足電視劇、綜藝節目、電影等多個範疇。他曾拍過ViuTV劇集《教束》、《IT狗》、《打天下2》、ViuTV綜藝節目《無制限探險隊》、HOY TV綜藝節目《求生記》，又參與電影《金雞SSS》、《逆流大叔》等等。年前程人富與「阿J」關浩傑、「肥蚊」姚澤汶及「朱Mic」朱柏熹合組男團FINALLY，早前在活動上透露幾位兄弟將擔任兄弟團成員以及婚禮司儀。

程人富與「阿J」關浩傑、「肥蚊」姚澤汶及「朱Mic」朱柏熹合組男團FINALLY。（ig@chingyanfu）