66歲惡人拳王進駐小紅書曬腿功令人驚嘆　曾傳遭成龍無情對待交惡

現年66歲的盧惠光曾在泰拳界聲名大振，更是80年代香港拳王，當年被發掘進軍演藝圈後參演過不少電影，成為一位武打影星，更在1989年當上成家班的龍虎武師，與成龍合作無間。雖然近年少了幕前演出，但盧惠光依然活躍於社交，不時在社交平台見到其身影，而近日，他更宣布開設自己的小紅書帳戶，與網民直接互動。

盧惠光當年曾參演《警察故事3超級警察》、《醉拳2》、《賭神2》及《97古惑仔之戰無不勝》等電影，尤其《醉拳2》中的「朝天一字馬」令人印象深刻，他在小紅書首個貼文便以此經典招數打頭陣，寫道：「還記得我的經典“朝天一字馬”嗎？！」

片中，盧惠光一身黑色型格打扮，除了外貌保養得宜外，身為習武之人的他，身型也同樣fit，他在鏡頭前重現《醉拳2》中的名場面，雖然未有做出完整的一字馬動作，但雙腿靈活度極高，出腳快、狠、準，絕對是寶刀未老。不少網民看後都紛紛留言驚嘆：「當年看醉拳2睇得如癡如醉」、「武術神腿王」、「真功夫啊！」

盧惠光曾在訪問中表示自己不介意演奸角，反而很享受出街被人說「呢個就係殺人放火嗰個」。談到在《醉拳2》踢腳一幕精彩，盧惠光笑言：「我流眼淚你唔知啫。」他憶述：「真係嚇死你啊大佬，我要日日返去擘一字馬，睇一部戲或兩部戲，我直頭起唔到身，嗰場戲，佢俾一個禮拜我啫，我喺屋企做一字馬，可以做到瞓着覺。（點解要咁辛苦？）因為我一踢就要踢到半空，真係打到…每日去到錄影棚就係同大哥打，打到驚，你返去12個鐘就係隻抽，無任何替身，每日要踢千幾二千下，隻腳完全唔係自己。（打比賽都冇咁辛苦？）係呀，但播出街嗰陣係開心嘅。」

1987年盧惠光在成家班成員馮克安引薦下，當上成龍的保鑣，並參與電影演出，兩人共事多年，但在2009年拍完《新宿事件》後被解僱，有傳當時僅獲10萬元遣散費，令失業失婚又要照顧兩子的他生活艱難，因而傳出二人交惡。

不過盧惠光曾在接受訪問時澄清：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係人生低潮，直頭低到係黐地下，全部嘢一齊嚟，記住有時人遇到唔愉快或當黑，係會一齊嚟，供樓、讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓，就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人「解散」很無奈？）因為當時搞離婚，公司又上晒北京，佢（指成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話炒你魷魚。」雙方並無交惡！