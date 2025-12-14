鄭則仕拍片大談健康親揭患糖尿病主因　以過來人身材勸諫自嘲傻蛋

現年74歲的鄭則仕 (Kent哥) 月前在社交網站上貼一則視頻分享了現狀，身形明顯消瘦許多，而且唇邊鬍鬚亦已花白，走路時有些佝僂，看上去滿是滄桑憔悴，健康狀況令不少網民相當擔心。事後他就拍片澄清，坦承自己的確是瘦了許多，但是是為了健康着想而減肥：「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。」他又指鬍鬚花白顯得憔悴是因為角色需要，電影拍完便會把鬍子剃掉。

鄭則仕現在的身形與拍《肥貓正傳》時的身形相差甚多。（微博圖片）

鄭則仕早前上貼視頻被指看上去消瘦許多，健康狀況令不少網民相當擔心。(微博圖片)

鄭則仕再次發布新視頻。（微博圖片）

鄭則任近期活躍於社交網，不時拍片分享他的人生觀又或是生活哲理，以及一些看法。日前他就於抖音拍了一條片講健康的，文案寫道：「我花我的錢，為什麼不可以？」片中一開始寫了「是我的選擇 關你什麼事」，鄭則士說：「今天的話題是很矛盾的，是先花錢去破壞，再花錢把它修復，我講的就是健康。」他表示：「很多人都願意花錢去吃東西，聽到好吃就要吃，不管東南西北的菜，我吃......不太健康的無所謂，我吃，吃的過癮就行了」。

他指出有些東西吃了是會影響健康，但很多人都不在乎：「哎呀吃出病來了，很多病都找上門來不肯離開，就是不願意也得花錢去看醫生，修復健康呀。」最後他苦口婆心說：「朋友聽我一句勸，有些病是無法修復會跟你一輩子的，我就是受害者，糖尿病，一個傻蛋。」自嘲說：「以身試範，我是傻蛋。」

鄭則仕拍片談健康。(抖音截圖)

鄭則仕拍片談健康。(抖音截圖)

鄭則仕指很多人為了吃不理健康。(抖音截圖)

鄭則仕指很多人為了吃不理健康。(抖音截圖)

鄭則仕為了吃結果得了糖尿病。(抖音截圖)

鄭則仕為了吃結果得了糖尿病。(抖音截圖)