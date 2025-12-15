李彩華霸氣回應外貌崩壞質疑　自稱壇數高已免疫：我靚女就係靚女

李彩華（Rain）日前接受《香港01》「由零說起」的專訪，當中分享她入行經歷，14歲被偵探發掘做模特兒初次接觸娛樂圈，後來被黃柏高睇中簽約，完成中午學業後正式出道。回想初次試音時緊張到震，能夠順利過關，原因是：「當然係因為我靚啦」。的確，當年李彩華憑甜美臉孔被打造玉女歌手形象，吸引不少fans。不過近年她，不時因妝容或造型引發網民熱議，甚至出現關於其外貌變化的負面評論，對此李彩華親自拆解。

李彩華（Rain）日前接受《香港01》「由零說起」的專訪。（陳順禎 攝）

李彩華初出道時的模樣。（影片截圖）

對於被指因妝造問題導致外貌引起爭議，李彩華在訪問中表現得相當豁達。她自信地表示：「話畀你聽，我而家壇數已經好高。」她坦言曾反思過問題所在，最終發現並非樣貌出事，而是敗給了現場的「死亡燈光」。李彩華回憶起一張曾被廣泛討論的照片，解釋道：「嗰張相真係因為個頂燈照落嚟，哇，其實我係已經一早發現咗㗎啦。」她坦承當時心存僥倖，以為該發布照片的帳戶不會有人看，結果卻事與願違，甚至被外界大做文章：「點知就係嗰張相發揚光大！」

李彩華樣貌愈來愈精緻，不時被傳容貌再升級。（李彩華微博圖片）

李彩華近年不時因妝容或造型引發網民熱議，她揭「崩壞」真相全因燈光。（網上圖片）

經此一役後，李彩華表示學會了保護自己，不再容忍任何瑕疵流出。她堅定地說：「以後真係唔可以坐以待斃，有啲咩都要好清楚咁去（講），唔該你呢張相真係你個頂光影得唔好，唔該你修一修佢先，或者你俾我去美化咗先。」她認為若照片一旦流出便難以補救：「又會話你變咗蛇精嗰啲，即係搞唔掂㗎啦。」

李彩華不允許再有唔靚嘅相流出。（陳順禎 攝）

李彩華指自己現時對待負評的壇數已經好高。（陳順禎 攝）

談及面對網上的惡意攻擊，會否都感到受傷害？李彩華承認自己當刻內心都會想「有無搞錯啊？好嬲喎！」不過轉頭跟朋友說完之後，就會沒事，「我覺得做得呢行就一定會畀人講㗎啦，唔講你又大鑊個喎。」

李彩華早前生日影了一輯靚相。（IG@rainli1111）

還有猛男相伴。（IG@rainli1111）

對於惡意批評者，李彩華直言已看得很開：「呢個世界上唔會有所有人都鍾意你㗎嘛，有人覺得你正，有人覺得你唔正，好正常。」她認為惡意中傷他人者，最終受害的其實是自己：「有些好惡意去傷害嘅，我係唔會care，但我覺得其實係傷害咗佢自己囉，我會用呢個角度去開解自己。」她更霸氣總結：「我已經係壇數好高，免疫㗎啦。其實你點講都唔緊要，我係一個靚女就係靚女，唔通你話我唔靚就唔靚啊？（有無容貌焦慮？）無啊！」

對於惡意批評者，李彩華看法通透：「呢個世界上唔會有所有人都鍾意你㗎嘛，有人覺得你靚，有人覺得你唔靚，我覺得好正常。」（IG@rainli1111）

Fit！（IG@rainli1111）

李彩華又提到早前舉辦的生日會，因曾試過在昏暗偏黃的場地演出導致效果不佳，這次她主動向公關提出要求：「你可唔可以安排多啲燈呀？真係要打多啲呀，如果真係拍得唔靚，你特登請我嚟，無理由成件事出嚟唔靚。」李彩華強調，這種堅持是為了雙贏：「你拍得我靚，之後再搵其他人做訪問，人哋都會覺得OK喎，有信心。」她直言現時會確保每次亮相都能以最佳狀態示人，希望整件事都靚。

圈中小富婆！（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

索！（IG@rainli1111）

