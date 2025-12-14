Gareth. T婚禮節唱失戀歌《用背脊唱情歌》　被指唔啱場合7字解釋

湯令山（Gareth. T）是新一代音樂才子，每年都有大熱代表作，今年推出的《用背脊唱情歌》以及與攬佬的《跟悲傷結了帳》四首歌，其中《用背脊唱情歌》更被視為年度歌曲及叱咤「至尊歌」大熱，日前Gareth. T出席婚禮節活動，就即席演唱《用背脊唱情歌》，不過有網民就貼出片段，指他「結婚節唱首失戀歌😂」

《用背脊唱情歌》由湯令山作曲、黃偉文填詞，講到主角不懂愛人、分手後只敢用背脊面向觀眾唱情歌，怕人見到自己的眼淚，而失去女友後，他也只剩歌迷喜歡自己。Gareth. T曾在活動上直認未忘掉舊愛Moon Tang，藉此作品學習放下，對復合只能順其自然，更透露寫太多分手慘情歌：「寫咗好多喇，最傷心嗰首歌，曲同歌詞都係自己寫，但唔拎得出嚟俾大家聽。」

有網民留言：「老老實實 今日係佢出場之前.....我係到揀緊戒指，都同個sales 傾佢首首都失戀歌，會唱d 咩😂😂😂」另有網民說，過往幾年MC張天賦在同一活動上都唱《記憶棉》、陳健安也唱《戀愛腦之死》等等，不獨是Gareth. T唱失戀歌。雖然Gareth. T其實都有《雪不完的浪漫》、《勁浪漫超溫馨》等Sweet歌，但現場都有fans問他：「點解要喺呢啲場合唱呢啲嘅？」湯令山就回答：「因為佢叫我唱囉。」網民讚他答得可愛，又說：「Feel到佢好無辜」。

現場都有fans問Gareth. T：「點解要喺呢啲場合唱呢啲嘅？」湯令山就回答：「因為佢叫我唱囉。」網民讚他答得可愛，又說：「Feel到佢好無辜」（Threads@ lan1206bb）

此外，Gareth. T活動後在IG上傳自拍，他配上的配樂是自己去年與Gordon Flanders、Kiri T、moon tang推出的《Like the snow》，歌詞sweet好多。