娛樂圈樓后特價店掃貨勁貼地　素顏狀態驚艷網民：20歲都沒她好

現年52歲的蔡少芬（Ada），近年主力在內地發展，人氣高企。繼《老表，畢業喇！》後，最近她相隔8年重返「娘家」，夥拍汪明荃、朱茵等好戲之人拍攝新劇《華麗背後》，令一眾劇迷相當期待。雖然新劇暫時未有得睇，但近日就有網民在沙田野生捕獲蔡少芬，雖然貴為圈中隱形富婆，但蔡少芬依然貫徹慳家作風，素顏行特價店，其真實狀態更引起網民熱議。

蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，相隔8年重返「娘家」TVB拍攝重頭劇《風華背後》。(陳順禎 攝)

劇中汪明荃與蔡少芬及朱茵飾演三母女。(陳順禎 攝）

蔡少芬之前與阿姐開工時被網民捕獲。（小紅書）

另外，又有網民於街頭偶遇蔡少芬開工，大讚她戲味十足（小紅書截圖）

近日，有網民在社交平台分享影片，指在沙田一個商場偶遇蔡少芬，並一路跟拍。片中可見，蔡少芬打扮低調隨意，身穿粉紅色上衣配黑色長褲、腳踏白色平底鞋，不過一頭標誌性紅髮就非常搶眼。當日她與曾在《後宮甄嬛傳》飾演「剪秋」姑姑的楊凱淳結伴行街，雖然蔡少芬多年來投資有道，身家豐厚，但她依然保持節儉美德，被拍到走入一間正在做特價的百貨店選購，在貨架前左穿右插「掃平貨」，完全沒有架子，慳家又貼地。

近日，有網民在社交平台分享影片，指在沙田一個商場偶遇蔡少芬。（小紅書截圖）

蔡少芬與曾在《後宮甄嬛傳》飾演「剪秋」姑姑的楊凱淳結伴行街。（小紅書截圖）

蔡少芬雖然打扮低調隨意，但她一頭紅髮，在人群中還是很搶眼。（小紅書截圖）

兩人走進一間特價店。（小紅書截圖）

而最令人驚嘆的是，年過半百的蔡少芬無懼素顏示人。在網民近距離的鏡頭下，雖然蔡少芬臉色略顯蠟黃，但皮膚狀態極佳，不但緊緻無皺紋，更是光滑沒斑點，五官輪廓依然立體，美貌依舊。網民留言激讚：「我20歲皮膚狀態都沒她好，保養的太好了」、「羨慕，50歲多素顏能有這個狀態真是太棒了」、「50歲keep得不錯」、「這皮膚狀態太好了」、「皮膚超級好」、「沒做過醫美的臉就是自然」；不過，對於博主一路尾隨跟拍的手法，亦有部分網民表示不認同，認為這種「尾隨視角」令人不適，直言：「明星也是人，希望給予空間。」

兩人在選購物品。（小紅書截圖）

網民激讚全素顏的蔡少芬，皮膚超好。（小紅書截圖）

蔡少芬投資房地產多年，除了香港元朗多棟物業外，分別在北京、上海以及老公張晉故鄉重慶都持有房產，獲封「娛圈樓后」。早前她現身保險公司講座擔任嘉賓，自爆穩握家中財政大權，更分享個人投資之道，蔡少芬在講座上提到：「屋企我係屬於處理金錢嗰個，我老公啲錢全部喺我手上。」蔡少芬指會將收入分成三份，她說：「我有一筆錢係用嚟日常開支，另一筆錢係用嚟做救命錢，仲有一筆係用嚟做投資。投資我永遠擺得最大嚿，俾我有好多Income（收入）返，咁我就會有好多安全感。」蔡少芬亦指現開始將金錢觀傳承給小朋友。

蔡少芬早前現身保險公司講座擔任嘉賓，自爆穩握家中財政大權。（小紅書）

蔡少芬多年來身形其實也差不多。（微博圖片）

與老公非常恩愛。（微博圖片）