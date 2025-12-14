被「大隻Rocky」公開戀情　崔碧珈唔認拍拖：係好好好好好嘅朋友

失婚「大隻Rocky」近日鄭健樂高調認愛出名好身材的崔碧珈，今日崔碧珈就出席音樂會記者會。面對傳媒追問戀情，崔碧珈竟坦言與鄭健樂（Rocky）並不是男女朋友關係！



崔碧珈出名身材好。（截圖）

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係，但係事情竟突然U-turn？（截圖）

今日（14/12）崔碧珈接受訪問時，表示因為要準備音樂會排練，所以11月回港時就搵「大隻Rocky」鄭健樂操fit。11月回港12月都未完就撻着？她回答：「其實私人事情不嬲都好低調，冇諗過要講任何⋯⋯低調，但係工作上就會高調。」有沒有因為關係被公開而生氣？她也回答：「我係瞓醒先知道呢件事，咁就⋯⋯點講呢？呢個我唔答佢嗰邊啲嘢。」她也多次強調，希望私人生活保持低調。

訪問中，崔碧珈直言覺得「大隻Rocky」鄭健樂是一個好男人，更以「認識的人當中最高分的男人」去形容。她更以「朋友」稱呼鄭健樂：「我覺得佢都係一個好好嘅朋友，可以去多啲了解。始終男未婚女未嫁，佢又係單身，我都係屬於單身。大家都係成年人嘅話，可以慢慢深入了解去相處。」

崔碧珈稱「大隻Rocky」係好好好好好嘅朋友。（陳順禎 攝）

崔碧珈又話「大隻Rocky」好單純。（陳順禎 攝）

有記者問，兩人是什麼關係。崔碧珈就回答：「哈哈？好好好好好嘅朋友。（變返朋友？）唔係呀，你唔會咁樣去講㗎嘛。（怕唔怕佢傷心？）我諗佢唔會咁小氣嘅，但係我覺得大家在心中就得，稱呼係一個稱呼，就好似平時拍拖叫老公仔，唔通又真係同佢結咗婚咩？其實都係一個稱呼。（而家有冇拍拖？）哈哈哈，er。呢個我真係唔答啦，太私人。我覺得大家可以再深入了解。（有冇正式開始過？）我覺得係，大家係好好嘅朋友，然後佢都係一個好熱情嘅人，咁，我同埋佢都係一個好單純嘅人，所以佢對於⋯⋯我真係唔知點答。（佢單純所以搞唔清關係？）我都好單純，佢比我更單純，咁但係我只可以咁講，彼此都好好嘅，係囉，我覺得需要啲時間畀我哋。」