文雪兒五度做婆婆孫女百日宴好熱鬧 江欣燕狀態回勇唱歌助慶
撰文：程嵐風
現年65歲的文雪兒近年密密抱孫，細女袁萃（Jennifer）三年抱三，今年9月誕下第三胎女兒，僅僅三個月後，又輪到大女張筠（Christy）再生B，為文雪兒添第五個外孫，可喜可賀！今日（14日）文雪兒在社交平台分享Jennifer女兒的百日宴，文雪兒幾乎全程抱住孫女不捨得放手，笑逐顏開滿場飛。
文雪兒以珠鏈配襯粉紅色公主裙，完全零老態好搶鏡。她抱住小孫女跟友人逐一合照，BB女肥嘟嘟、眼仔睩睩，完全沒有喊樣好乖巧，真是超級可愛。百日宴邀請不少圈中好友出席，曾患上甲狀腺亢進症的江欣燕，在今年8月的活動上被指面容浮腫兼身材走樣，今次現身雖然仍是微胖，但已回復狀態，精神極佳，並帶媽媽一齊到賀，黑皮褸配黑絲及長靴在台上唱歌助慶，非常有型有格。
文雪兒寫道：「寶貝孫女Jenna百日宴💕👶🏻 大家都玩得好開心🎶🎤多謝咁多位出席既賓客同好友，特別鳴謝：小惠幫手做MC，表演嘉賓：黑妹姐、蘇珊、韋綺珊、江欣燕、胡渭康、蝦頭楊詩敏、陸詩韻、彭皓鋒、關寶慧、車婉婉、李志剛、三家姐秋姐、音樂總監Chris Mak及支嚳儀送贈嘅靚靚蛋糕 @bakebe_hk (排名不分先後）大家玩到唔捨得走!這個party應該是我日後美好的回憶🥰🥰🥰 #百日宴 #happygathering #美好回憶 #感恩」。
