文雪兒五度做婆婆孫女百日宴好熱鬧　江欣燕狀態回勇唱歌助慶

現年65歲的文雪兒近年密密抱孫，細女袁萃（Jennifer）三年抱三，今年9月誕下第三胎女兒，僅僅三個月後，又輪到大女張筠（Christy）再生B，為文雪兒添第五個外孫，可喜可賀！今日（14日）文雪兒在社交平台分享Jennifer女兒的百日宴，文雪兒幾乎全程抱住孫女不捨得放手，笑逐顏開滿場飛。

文雪兒曾經被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年結婚並息影，誕下兩女兒，可惜婚姻只維持8年便結束，之後由文雪兒獨力撫養兩個女兒。（IG圖片）

文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出。（IG圖片）

文雪兒大女張筠（Christy）2022年為兒子舉行盛大百日宴。（IG：@christynblaabla）

袁萃及文雪兒都要同BB合照！（IG@ christynblaabla）

細女李佳欣則改名「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。（IG圖片）

細女李佳欣細女婚後先後誕兩子，最近再誕一女。（IG圖片）

文雪兒以珠鏈配襯粉紅色公主裙，完全零老態好搶鏡。她抱住小孫女跟友人逐一合照，BB女肥嘟嘟、眼仔睩睩，完全沒有喊樣好乖巧，真是超級可愛。百日宴邀請不少圈中好友出席，曾患上甲狀腺亢進症的江欣燕，在今年8月的活動上被指面容浮腫兼身材走樣，今次現身雖然仍是微胖，但已回復狀態，精神極佳，並帶媽媽一齊到賀，黑皮褸配黑絲及長靴在台上唱歌助慶，非常有型有格。

小孫女好可愛，文雪兒則以珠鏈配襯粉紅色公主裙，完全零老態好搶鏡。（ig@candymancandy）

母女合照，好有活力。（ig@candymancandy）

江欣燕全黑打扮唱歌助慶。（ig@candymancandy）

江欣燕雙下巴不見，狀態回勇，仲帶埋媽媽一齊出席百日宴。（ig@candymancandy）

江欣燕同程可為今年8月出活動，欣燕被指面容扭曲身材走樣 健康惹擔憂。(資料圖片/胡凱欣 攝)

江欣燕曾患了甲狀腺亢進症。(資料圖片/胡凱欣 攝)

文雪兒寫道：「寶貝孫女Jenna百日宴💕👶🏻 大家都玩得好開心🎶🎤多謝咁多位出席既賓客同好友，特別鳴謝：小惠幫手做MC，表演嘉賓：黑妹姐、蘇珊、韋綺珊、江欣燕、胡渭康、蝦頭楊詩敏、陸詩韻、彭皓鋒、關寶慧、車婉婉、李志剛、三家姐秋姐、音樂總監Chris Mak及支嚳儀送贈嘅靚靚蛋糕 @bakebe_hk (排名不分先後）大家玩到唔捨得走!這個party應該是我日後美好的回憶🥰🥰🥰 #百日宴 #happygathering #美好回憶 #感恩」。

文雪兒一直都抱住外孫女。（ig@candymancandy）

唔少演藝界朋友出席。（ig@candymancandy）