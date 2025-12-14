呂爵安回應MIRROR或派代表出席《叱咤》傳聞：我冇收到通知

呂爵安（Edan）今日（14日）出席 《模範的士3》：E先生駕到活動，分享拍攝韓劇《模範的士3》的趣聞，並與劇迷重溫名場面，他很開心在角色完結後仍有機會與大家見面。他又透露韓國製作方在構思其角色造型時，有加入90年代風、《無間道》天台等元素，造型亦有向梁朝偉、劉德華致敬，相信是導演想起香港電影就會想起《無間道》。

Edan出席 《模範的士3》：E先生駕到活動，分享拍攝韓劇《模範的士3》的趣聞，並與劇迷重溫名場面。（陳順禎攝）

Edan與爵屎見面。（陳順禎攝）

Edan與粉絲玩遊戲，談到今次拍劇講英語對白，Edan坦言睇回放時都有點尷尬，但可惜暫未有其他韓劇邀約。（陳順禎攝）

講到與韓國影帝李帝勳做對手，感覺如何時，Edan表示：「同佢多數都係拍攝現場，佢好Nice，但係我都怕羞，費事打攪佢，對白上都會試幾次，傾吓點樣演，戲劇上嘅交流。前排去嗰邊同佢拍少少片段，見返佢都覺得佢真係好Nice，永遠都好好笑容，令到你好安心好溫暖，唔需要擔驚受怕。」

Edan表示在拍攝時與李帝勳只作戲劇上交流，但對方是笑容很好、很友善，令他很溫暖。（陳順禎攝）

早前MIRROR因宏福苑大火而不出席《2025 MAMA Awards》，而在12月31日及1月1日的活動上，他們終於再有機會合體表演，Edan透露正在排練當中：「今次係12個嘅表演，有好多團歌，有啲好耐冇跳過，都要重新記返啲Step啲位，已經排咗一轉，大家好似蕩失路嘅小朋友，明明大家已經跳過，我記得我喺嗰邊嘅，跟住又要睇返條片先有啲好零碎嘅記憶。」至於會否將MAMA上冇機會表演的環節放上除夕及元旦show，他表示：「到時睇就知啦，我哋自己好想嘅，始終準備咗一段長時間，同埋因為有啲歌係重新編排過，一生人一次嘅表現，我哋都好希望唔好嘥，俾大家睇到。」

Edan笑言自己已算記憶力較好的成員，不過最有記性一定是李駿傑（Jeremy），連細小動作都記得很清楚。（陳順禎攝）

ERROR成員193就在社交平台透露，在除夕與EMIRROR、COLLAR、ROVER、P1X3L、5G及Lyman的「家族show」之中，ERROR只有兩首團歌，冇機會唱新歌solo，似乎有點不滿，並指：「我都想知點解，solo歌又冇得唱，ERROR加埋得兩首，有冇人可以幫我問吓監製。」Edan透露倒數活動上會唱Solo歌，不過自己都對兩日的rundown有點混淆，要睇公司安排，他說：「我都當然希望大家各自有表演空間，我知31號除咗團同埋solo表演之外，我哋各自有一啲Crossover，同其他組合嘅Crossover，或者同其他唔同成員嘅Crossover，唔係MIRROR裡面，應該有新鮮感大多畀大家。」

此外，雖然MIRROR數月前已宣布因為撞時間而不會出席1月1日《叱咤》，但近日陳志雲表示自己收到風有一兩位成員會趕回香港出席，對此Edan回應：「我就冇收到通知嘅，我31號同1號都係喺澳門表演，表演都去到夜晚，所以我都唔知道時間上做唔做到呢件事，我自己就未有通知需要出席，同埋我哋31號同1號都係團嘅表演，我冇收到呢個資訊。」根據商台日前的數據，Edan的《純銀子彈》目前是「我最喜愛的歌曲」最後十強，Edan感謝支持，呼籲大家大家把握機會踴躍投票，但就不會刻意拉票，他說：「一首歌好唔好聽，傳唱度高唔高，大家都知道。」