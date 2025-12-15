馬國明送別亡父後火速復工機場拍劇被捕獲　真實狀態曝光獲讚敬業

TVB視帝馬國明（馬明）向來是圈中的「乖乖仔」兼「勞模」，日前他家中傳出噩耗，父親與世長辭。本月11日，馬國明為父親低調舉行出殯儀式，當日他戴著眼鏡，但難掩其哀慟與憔悴，令人心痛。不過，雖然正值丁父憂，但馬國明一向敬業樂業，為了不影響劇組進度，他在送別亡父後，前日（13日）便已火速收拾心情復工，重返《飛常日誌2》劇組繼續拍攝。

馬國明最近家中傳出噩耗，父親與世長辭。他於本月11日，為父親低調舉行出殯儀式。（IG圖片）

報道指湯洛雯細心照顧奶奶。（IG圖片）

有遊客前晚在香港國際機場偶遇《飛常日誌2》劇組正在趕工，當中除了有洪永城、徐榮、周嘉洛、劉穎鏇等演員之外，還有剛剛才為爸爸辦完喪事的馬國明。該名遊客幸運遇上拍攝，興奮地在社交平台發文：「運氣也太好了吧～剛來香港就遇到了，我喜歡的明星馬國明，真的保養得太好啦！完全看不出年紀啊。」

馬國明低調完成爸爸喪禮後，已極速復工。（小紅書截圖）

馬國明表現專業。（小紅書截圖）

從網民曝光的片段所見，馬國明身穿整齊的一身西裝，官仔骨骨，相當有型。雖然剛剛經歷父親離世，但馬國明在片場表現極之專業，似乎已調整好心態。未埋位前，見他專心地與導演交流，又同徐榮、洪永城等同劇演員有傾有講，表現完全未有異樣，一Roll機即刻入戲，盡顯專業一面。

馬國明與劉穎鏇、洪永城有傾有講。（小紅書截圖）

網民紛紛留言大讚：「剛剛辦完爸爸的喪禮，就要調整狀態進入到工作中」、「前天剛送完他爸爸出殯，今天居然就復工了」、「我第一眼看到這帖子也是這麼想，馬明那麼快就投入工作，真勞模」、「他真的很敬業」。馬國明強忍悲痛，專業完成工作的態度，實在值得一讚。

馬國明埋位前與導演認真交流。（小紅書截圖）

同場還有徐榮和鍾柔美。（小紅書截圖）