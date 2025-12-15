陳志雲指MIRROR或趕往叱咤　鏡粉警告勿跪：要全世界見到商台損失

MIRROR是近年《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》大贏家，亦有大批鏡粉為撐偶像，不惜買黃牛飛入場投選「我最喜歡」獎項，甚至是課金做《叱咤》贊助商換飛。不過，月前MIRROR親證今年將缺席《叱咤》，因同日晚上會於澳門舉行「MIRROR First Day 2026」演唱會，有網民推斷MakerVille與商台關係是否轉差，甚至令江𤒹生（AK）上電台宣傳都臨時被取消。

MIRROR去年第四度冧莊「我最喜愛的組合」，而姜濤就連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」獎。

由於以往場內觀眾席上，鏡粉佔非常多，今次MIRROR講明缺席，雖然有部份鏡粉仍堅持入叱咤場投「我最喜愛歌典」票支持偶像，有部份鏡粉索性買飛去澳門睇騷見真人，估計叱咤入場券不及前幾年難爭。

MIRROR將於1月1日去澳門舉辦「MIRROR First Day 2026」演唱會

而前日（13日）商台首席智囊陳志雲接受訪問時，先否認鏡仔缺席是因為他與MakerVille行政總裁金廣誠不和，並說：「我同金廣誠邊有牙齒印，冇啊，有咩演出，佢都預我一份去睇，又會幫我手買飛。」他理解歌手有時要搵錢去商演，會缺席頒獎禮，但也問：「如果有心嚟，嚟唔嚟到呢？都係嚟到嘅，澳門嚟香港有幾遠？不過驚太辛苦，不過有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟。不過叱咤係成個樂壇嘅事，如果佢哋真係唔得閒嚟，大家都會擁護呢件事。」

不過有鏡粉就認為商台是「出口術」，為了谷飛派陳志雲放風，他們稱商台今年冷待MIRROR，DJ不常播MIRROR的歌，到他們缺席令到門票「滯銷」、贊助商縮沙，就突然放料指個別成員或會出席，又認為商台既然可以派人去英國送獎畀黃偉文，都一樣可派人去澳門送獎，別令偶像在演唱會趕頭趕命趕返香港，影響演唱會表現。

鏡粉呼籲MakerVille「唔好跪」，指粉絲真金白銀畀錢去澳門睇演唱會，切勿為了要「放人」去叱咤影響演唱會表現，更警告：「粉轉黑嘅破壞力你真係未必受得起。」

鏡粉更呼籲MakerVille和偶像「唔好跪」，留言：「唔該你哋千祈唔好跪呀！為咗拎個爛鬼獎返去，就算本身其實無特別縮短個 Show，對好多鏡粉嚟講都好重背叛感㗎！今年證明咗電台唔播歌我哋都會照課金俾鏡仔啦，咁就更無理由為拎獎得罪呢班真正嘅金主呀！真係弊遠大於利㗎！」、「陳生出口術，真心好核突。講到有1~2位鏡仔好恨返香港拎叱咤獎咁，你想人地嚟拎獎，不如商台送去澳門啦，唔好擺款：好核突、好肉酸、好老seafood feel X N次。」、「我要全世界見到，無鏡嘅頒獎禮商台損失幾多嘢，無論係金錢上定門面上！」、「有啲單位冇自知之明所以自己燶飛就認啦，可唔可以唔好搞我啲仔？」、「做咩啫？商台冷待鏡成年啦！宜家好啦俾你做一次冇鏡嘅頒獎禮咪求仁得仁囉！唔通啲飛去唔到同贊助商交唔到差咩？又諗住R返一兩個成員救亡呀？定陳生齋吹出口術？商台唔好咁核突啦！有獎你咪送去澳門囉(英國咁遠都送啦）難先要你做嘛。」

而雖然陳志雲指有一、兩位鏡仔或有可能出現，不過呂爵安昨日（14）在活動上被問起時，就回應說：「我就冇收到通知嘅，我31號同1號都係喺澳門表演，表演都去到夜晚，所以我都唔知道時間上做唔做到呢件事，我自己就未有通知需要出席，同埋我哋31號同1號都係團嘅表演，我冇收到呢個資訊。」