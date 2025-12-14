帶阿姐看世界｜與汪明荃共舞　羅家英浪漫訴心事：要長命過我

圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》，昨晚（13日）播出不丹篇最後一集。

汪明荃（阿姐）與羅家英共進晚餐。（《帶阿姐看世界》圖片）

汪明荃（阿姐）與羅家英好浪漫呀。（《帶阿姐看世界》圖片）

最後一站不丹搵得老公羅家英做旅伴，尾聲的訴心聲內容自然更到肉更溫馨！先接上回宣傳提及阿姐直問家英哥：「你話你同我講嘢對牛彈琴，我唔夠關心你定咩？」雖然家英哥再三迴避，但因經不起阿姐「哀求」：「我想改善吖嘛」、「我聽咗好唔安樂」，終把心一橫和盤托出：「幾十年入面哩，你係唔聽我講嘢架！」阿姐聽完搞笑扁嘴，之後二人對話如下。

阿姐：咁習慣咗吖嘛

家英哥：所以咪對牛彈琴咯

阿姐：你冇耐性呀

家英哥：我有耐性架，冇耐性唔會對得你咁耐啦

阿姐：我覺得你冇耐性呀

家英哥：呢個又唔可以咁講嘅，其實我真係好有耐性、好有忍耐力，胸懷好大姐阿姐：你話架，返去睇吓你係咪喇

羅家英與汪明荃好恩愛！（《帶阿姐看世界》圖片）

眼見阿姐一再扁嘴又有啲委屈，家英哥即鬆口謂：「陰公！飲啖先，我講錯嘢。」然後更大談夫妻為何應該「床頭打交床尾和」：「對得多一定有嗌譖，嗌嚟做咩啫，聽日又對番架喇」、「習慣咗之後，大家明白互相嘅包涵咯。」值得留意的是，被話的阿姐雖然有啲頭耷耷，但全程表現心平氣和，且難得流露「聽教聽話小女孩」一面，足證家英哥在其心目中地位。

羅家英與汪明荃好恩愛！（《帶阿姐看世界》圖片）

阿姐自爆氹家英哥開心事件簿

未知是否想上訴，阿姐主動提及當年家英哥染疫時、如何出盡法寶氹他開心，包括預備「一人邊爐」及「隔住玻璃陪練歌」：「你冇心機呀！然後你練歌哩，我就喺玻璃另一邊，係氹你開心架」，之後又像小女孩般問家英哥：「咁我為你做呢啲嘢你開唔開心呀？」當聽到家英哥表示開心後，阿姐即露出滿足甜笑，畫面相當甜蜜溫馨。

羅家英與汪明荃好恩愛！（《帶阿姐看世界》圖片）

之後，二人又分享覺得阿姐拍攝這個節目後的改變—「大膽咗」、「好相與咗」、「願意嘗試新事物」、「個人開朗咗」及「幽默咗」，家英哥亦認同阿姐本身很有幽默感：「我發覺你其實好幽默，你窒我哩，你好開心架！」想不到最後依然是乘機耍花槍的招數。

最後家英哥向阿姐送上「個人專屬郵票」及婚照相架，搞笑的是，二人為了婚照的光暗問題又鬥了一輪嘴，先是阿姐「搞事」：「啲光喺晒你度喎，唉！蝕咗底添」，家英哥則借題發揮：「我特登遮住你，等你唔晒掁住」，阿姐亦不甘示弱：「我就你咋，等你威啲。」很快家英哥便宣布投降：「你係權威，你所講嘅嘢，都係有道理嘅。」完全寵妻完美示範。

羅家英浪漫訴心事：「大人，我祝福你永遠青春，思想敏捷，行得走得，仲有，要長命過我。（點解呀？）我舒服啲咯。」（《帶阿姐看世界》圖片）

二人又按製作組要求向對方說出心底話，阿姐：「最緊要身體健康，注意飲食，記得食藥打針」，語氣及眼神盡是愛惜。家英哥則指望阿姐長命過自己：「大人，我祝福你永遠青春，思想敏捷，行得走得，仲有，要長命過我。（點解呀？）我舒服啲咯。」最後二人猶如熱戀情侶般翩翩起舞、眼神盡是幸福，為旅程劃上浪漫又圓滿句號。