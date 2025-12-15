新聞女王｜推出AI互動實體卡牌　可同Man姐沉浸式對話？

電視廣播有限公司旗下77工作室與數傳集團（「DCG」）今日共同宣佈，啟動面向華語市場的「IP×AI」戰略合作計劃，首次推出以熱播劇《新聞女王》為主題的 AI互動實體卡牌。此舉標誌雙方在劇集IP數碼化、粉絲經濟運營與技術商業化上的重要里程碑，旨在推動內容產業的沉浸化與長期化增長。



有趣喎。（TVB圖片）

劇集IP產品結合AI互動 打造沉浸式劇集體驗

《新聞女王》AI互動實體卡牌靈感源自劇中經典角色與場景，每張卡牌均印有專屬二維碼，用戶掃描後即可進入互動平台，付費解鎖九項獨家數碼內容。除可與角色互動外，產品亦包含獨家幕後花絮、劇集取景地圖及新聞行業知識分享等多元內容，讓劇迷在收藏之外，深入探索劇集背後的創作世界。

「雙曼配」連串嘅互動真係好有Feel，齋睇眼神都好好睇。（《新聞女王2》劇集截圖）

由 DCG 提供 AI 與互動系統支持，用戶可與劇中代表角色——如文慧心（Man姐）、梁景仁（George）——展開即時對話。系統依據角色設定與語氣生成回應，重現劇中魅力，打造具戲劇延續感的沉浸式體驗。同時，SNK聊天室支援與多名角色（如張家妍、許詩晴等）進行連續對話，進一步強化粉絲社群互動與內容二次傳播。

產品首發於香港、新加坡及馬來西亞等華語市場，建議零售價為每盒港幣120元（內含8包，共24張卡牌），這款AI互動收藏卡不僅滿足高忠誠度《新聞女王》粉絲的收藏熱情，更透過創新技術延長IP生命週期，讓劇集經典章節在用家每次掃專屬二維碼之間閃耀重現。AI 技術讓經典IP煥發新生命，賦予粉絲「對話經典」的全新方式，也為劇集延長情感餘韻與市場價值。

《新聞女王》推出AI互動實體卡牌。（TVB圖片）

開拓多元收益模式

除實體卡牌銷售外，雙方亦將通過內容解鎖及增值服務（如獨家《新聞女王》表情包、自訂AI劇照生成等）拓展多元收益，驗證IP增值及長尾變現的可行性。項目旨在建立可創造的「IP×AI互動產品模板」，為華語內容產業開創全新商業模式。

細心睇嘅，都會發現Madam Yuen好錫Man姐，只係愛嘅方法未必啱咁解。（《新聞女王2》劇集截圖）

Man姐。（《新聞女王2》劇集截圖）

電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍）、77工作室總裁鍾澍佳表示：「77工作室與DCG的此次合作，是我們在商品化與技術融合上的里程碑，首次把劇集IP與AI互動技術以產品化方式落地，提升用戶互動深度，並為TVB IP資產構築長期、可擴展的變現通道。以《新聞女王》為試點，我們將以運營數據驅動決策，持續驗證IP增值與長尾效應，並加速多場景數碼化轉型。」

數傳集團（DCG）首席運營官陳旻麒表示：「我們很高興與TVB及77 工作室以《新聞女王》為合作的起步點，把DCG在會話式AI、內容安全與互動平台的經驗帶入華語熱播的影視IP世界。透過角色語氣建模、場景語境理解及運營數據迭代，我們希望把《新聞女王》粉絲對劇集的情感連結轉化為持續且高質量的互動體驗，為行業提供可持續的商業範式。」

倪嘉雯《新聞女王2》由「最美過鏡女同事」升呢SNK正式主播，因看不慣濫用「AI主播」憤然離職。（官方圖片）

李施嬅。（劇照）

陳楨怡。（《新聞女王》劇照）

鍾澍佳監製。（官方圖片）

劇集IP產品結合AI互動 打造沉浸式劇集體驗

《新聞女王》AI互動實體卡牌靈感源自劇中經典角色與場景，每張卡牌均印有專屬二維碼，用戶掃描後即可進入互動平台，付費解鎖九項獨家數碼內容。除可與角色互動外，產品亦包含獨家幕後花絮、劇集取景地圖及新聞行業知識分享等多元內容，讓劇迷在收藏之外，深入探索劇集背後的創作世界。

《新聞女王》系列大受歡迎。（微博圖片）

由 DCG 提供 AI 與互動系統支持，用戶可與劇中代表角色——如文慧心（Man姐）、梁景仁（George）——展開即時對話。系統依據角色設定與語氣生成回應，重現劇中魅力，打造具戲劇延續感的沉浸式體驗。同時，SNK聊天室支援與多名角色（如張家妍、許詩晴等）進行連續對話，進一步強化粉絲社群互動與內容二次傳播。

產品首發於香港、新加坡及馬來西亞等華語市場，建議零售價為每盒港幣120元（內含8包，共24張卡牌），這款AI互動收藏卡不僅滿足高忠誠度《新聞女王》粉絲的收藏熱情，更透過創新技術延長IP生命週期，讓劇集經典章節在用家每次掃專屬二維碼之間閃耀重現。AI 技術讓經典IP煥發新生命，賦予粉絲「對話經典」的全新方式，也為劇集延長情感餘韻與市場價值。

陳曉華喺《新聞女王2》回歸復仇，Hera嘅顏值獲讚登頂。（官方提供圖片）

開拓多元收益模式

除實體卡牌銷售外，雙方亦將通過內容解鎖及增值服務（如獨家《新聞女王》表情包、自訂AI劇照生成等）拓展多元收益，驗證IP增值及長尾變現的可行性。項目旨在建立可創造的「IP×AI互動產品模板」，為華語內容產業開創全新商業模式。

電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍）、77工作室總裁鍾澍佳表示：「77工作室與DCG的此次合作，是我們在商品化與技術融合上的里程碑，首次把劇集IP與AI互動技術以產品化方式落地，提升用戶互動深度，並為TVB IP資產構築長期、可擴展的變現通道。以《新聞女王》為試點，我們將以運營數據驅動決策，持續驗證IP增值與長尾效應，並加速多場景數碼化轉型。」

龔慈恩在《新聞女王2》中，繼續飾演愛玩弄辦公室政治的SNK News董事長「方太」。（劇照）

數傳集團（DCG）首席運營官陳旻麒表示：「我們很高興與TVB及77 工作室以《新聞女王》為合作的起步點，把DCG在會話式AI、內容安全與互動平台的經驗帶入華語熱播的影視IP世界。透過角色語氣建模、場景語境理解及運營數據迭代，我們希望把《新聞女王》粉絲對劇集的情感連結轉化為持續且高質量的互動體驗，為行業提供可持續的商業範式。」