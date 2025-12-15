中年好聲音4｜藝人賽獅子王騷肌獲4燈　證據直指真身係呢位小鮮肉

《中年好聲音4》昨日（14/12）一集戰況激烈，當中出現一位「獅子王」獲得4燈。主持車婉婉更笑言他的胸肌令人看起興奮，隨着音樂一起一伏十分有看，十分有視覺衝擊！「咁多位Artists，你最襯個面罩，你個啲肌肉，你見唔見到個Deep V啊？你頭先誰來愛我，個呼吸見到胸肌個滾動。」

網民估《中年好聲音4》的「獅子王」就是羅天宇。（截圖）

有視覺效果之餘，這位「獅子王」唱功也是穩定中帶柔情。谷婭溦大讚：「『先聲奪人』，佢係一種感情流露出嚟。」肥媽亦表示：「男人唱女人歌，仲要咁投入好㗎，佢好快令到我覺得個感情上好正。」張佳添更直言揀歌揀得好：「正正係揀啱歌嘅例子，一開頭已經吸引咗我哋先。」

網民估《中年好聲音4》的「獅子王」就是羅天宇。（截圖）

問起揀這首歌的原因，「獅子王」也回答：「我好想多謝我阿媽，有一年暑期我阿媽掉咗我去泰國，覺得我睇太多卡通片好嘥時間。我每晚就係聽住呢首歌，去諗住喺香港嘅朋友。自己好孤單咁喺張床度喊。」主持車婉婉也忍不住，笑說：「我本來仲想問你，係咪俾人飛過好多次，點知原來『飛你』嗰位係你阿媽。」說到這裏，加上外形特徵，和車婉婉的提示，答案已呼之欲出。網民紛紛估「獅子王」就是人稱「女神收割機」的羅天宇。

《香港愛情故事》羅天宇。（劇照）

本集藝人參賽者出場代號及歌單：

「唐 伯 虎」《愛得太遲》原唱古巨基

「馬 騮 精」《烈焰紅唇》原唱梅艷芳

「貓 女 郎」《我本人》原唱吳雨霏

「白 羊 君」《你是我的眼》原唱蕭煌奇

「白眉鷹王」《嘉賓》原唱張遠

「鹿 七 伯」《浮誇》原唱陳奕迅

「獅 子 王」《誰來愛我》原唱容祖兒 （網民估係 羅天宇）

「企 鵝 人」《Touch》原唱古巨基 （網民估係 張振朗）

「熊貓寶寶」《為何他會離開你》原唱林憶蓮

「樹熊公子」《怎麼捨得你》原唱張學友

羅天宇爆肌照。(IG圖片)

入行後羅天宇拍過唔少劇集。（截圖）

羅天宇。（葉志明 攝）