中年好聲音4｜「企鵝人」緊張手震仍奪5燈　靚聲獲讚似古巨基？

《中年好聲音4》最新一集「決戰TVB藝人賽區」昨晚（14日）播出，十位TVB藝人戴上神秘面具獻唱，令觀眾好奇心其真實身份。除了Deep V「獅子王」女歌男唱《誰來愛我》之外，「企鵝人」憑靚聲奪得5燈亦成為焦點，而網民就競猜真實身份是這兩位小生？

網民估《中年好聲音4》的「獅子王」就是羅天宇。（節目畫面）

「企鵝人」憑靚聲奪5燈，直接晉級。（節目畫面）

「企鵝人」以一身黑色西裝亮相，帶上企鵝面具獻唱古巨基的《TOUCH》，成功憑靚聲俘虜評審，奪得5燈直接晉級。肥媽表示在「企鵝人」專注唱歌時，雖然緊張得手不斷震，但依然水準穩定。而跟靚聲王古巨基合作無間的張佳添更問「企鵝人」：「其實你係咪古巨基啊？」，簡單一句道出讚美。

「企鵝人」透露自己經常在家中唱K。（節目畫面）

5位評審都一致大讚「企鵝人」的水準似專業歌手。（節目畫面）

跟靚聲王古巨基合作無間的張佳添更問「企鵝人」：「其實你係咪古巨基啊？」（節目畫面）

有大批網民看到「企鵝人」的演出後，都忍不住大讚：「全晚最好聽，真係值五燈👍🏻」、「終於等到這位高手出場 太出眾了」、「真係唱得好好聽 專業歌手級」、「我覺得似張振朗」、「好明顯 鄭俊宏，假音同震音相似度99%」、「側面又似似地張振朗」、「好似鄭俊弘」、「唱得好好聽！五燈實至名歸！」、「95%似張振朗」、「似阮浩棕」、「一億%係周志康」。網民非常好奇「企鵝人」的真實身份，更競猜是曾經擔任歌手的鄭俊弘或視帝張振朗，亦有人估是阮浩棕及周志康。