賴慰玲希望增加幕前工作多拍劇　黃長興離巢後機會減少轉戰直播

昨日（12月14日）多位藝人賴慰玲、黃長興、陳湛文、楊潮凱及黃芳雯一家出席聯合國兒童基金會慈善跑「童你跑」，於粉嶺高球會的草地共享家庭樂，兼且為大埔受影響校園籌款。



多位藝人賴慰玲、黃長興、陳湛文、楊潮凱及黃芳雯一家出席慈善跑。（官方圖片）

賴慰玲存貨電視劇即將播出 準備進入宣傳期

即將有新劇推出的賴慰玲，與丈夫及兩名兒子Marat和Kavis一同出席，受訪時她透露，已有一批已拍攝完成的存貨作品即將與觀眾見面，對作品快要面世充滿期待。在宣傳期來臨之前，賴慰玲表示這段時間會先調養身心，為後續宣傳工作留力。此外，她也會花時間參加親子相關活動。「算是陪兒子參加活動，他也會陪我工作，我們一起做事的時間更多，順便可以享受親子時光。」

新年計劃圓兒子搭飛機夢

隨著聖誕節臨近，賴慰玲已規劃好聖誕慶祝安排。「會和小朋友一起看燈飾，等待聖誕老人的禮物，還會與朋友聚會。」至於旅行計劃，賴慰玲透露大仔Marat一直有個心願，便是乘坐A380客機。「聖誕節因為有很多活動要參加，可能來不及出行，或許會計劃新年期間出發，完成他這個願望。」

賴慰玲的兒子Marat早前於演唱會扮演「少年關智斌」，這天則兩母女一同參加慈善跑。（官方圖片）

帶兩兒子親近大自然 參加慈善跑放電

賴慰玲今日帶著孩子參加慈善跑，對現場環境讚不絕口。「這裡是高爾夫球場，到處都是草地，香港很少有這麼多草地的地方，環境特別舒服。」此次活動中，她和Marat參加3公里跑前，Marat已提前跑了1公里，而且十分好勝，希望成為第一名。「他現在很喜歡跑步，在充滿大自然氣息的環境裡做運動，無論大人還是小孩都會很開心。」

2026年目標多拍劇集及舞台劇

即將踏入2026年，賴慰玲指之前因小兒子Kavis出生，她將更多時間用於陪伴家人，參加的多是綜藝節目和親子相關活動。於新一年，她希望能慢慢增加幕前工作比重。「想多拍一些劇集，或者往舞台劇方向發展，帶來更多作品」。

黃長興離巢後展開直播帶貨事業 招徠品牌洽商

黃長興是次活動一家五口出席，他近期與梁烈唯、高鈞賢、沈震軒和黃嘉樂組成「好犀利男團」，將工作重心放在直播帶貨，打開新局面。受訪時他坦言，離巢後在香港拍劇、拍電影的機會減少，直播帶貨便成為新的方向。他指於直播方面雖仍處於學習階段，但已愈來愈順利。「普通話進步了，唱歌也更穩，帶貨的節奏也愈來愈熟練。」直播時觀眾反應熱烈，他亦因此獲得更多品牌青睞。「有時自己做主播，有時以嘉賓身份參與直播，工作愈來愈忙。」

未捨幕前初心 積極洽談短劇合作

儘管轉戰直播領域，但黃長興仍未放棄演員本業，坦言幕前工作仍然十分重要。談及市場現狀，他直言當下電影圈開戲有限，所以競爭激烈。「除非有角色剛好符合我的外形和口音，否則很難有機會，只能順其自然。」他希望香港市場能儘快好轉，自己可以參與更多優秀電影的演出。另外，內地近年興起短劇熱潮，黃長興透露已有相關方面與其洽談，討論劇本與拍攝地點，後續進展仍待投資落實。

黃長興（左起）與次子Tristan長女Paige、和孻仔Damien及太太Peggy一同出席。（官方圖片）

一家五口開加慈善跑 支持大埔校園

受訪當日，黃長興帶著長女Paige、次子Tristan和孻仔Damien參加慈善跑，對於此次活動中聯合國兒童基金會將部分捐款用於幫助大埔受影響校園的舉措，黃長興深表認同，他指大埔火災後，兒童的心理需要，值得特別關注，需要持續的支援。「幫助重建校園是很有意義的，小朋友本就該有讀書的機會。災後不僅需要物資支援，心理輔導等也需要資金，捐的錢愈多愈好。」

聖誕計劃台灣之旅 全家團聚享親子時光

隨著聖誕假臨近，黃長興已計劃家庭旅行，前往台灣過聖誕節。「我們很久沒有出門旅行了，今年是大女Paige小學六年級的最後一年，剛考完試，正好趁機放鬆一下，緩解壓力。」。此次旅行將前往淡水附近探望黃長興兄長，加上父母同行，於是特地租了一棟別墅，好好享受團聚時光。