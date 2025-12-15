輕熟女星被控涉嫌詐騙無損心情　輕鬆反身一字馬倒豎沖驚現不倒胸

現年32歲、有「魔鬼胸」稱號的蔚雨芯（Rainky），早前被控涉嫌詐騙，被落案起訴盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐共3罪，不過她強調自己清白，沒有做過任何違法事情。蔚雨芯未有就事件影響心情，依然不時在社交網曬靚相派福利，昨日（14日）在ig story分享做運動短片，展現超高難度一字馬動作，做倒豎沖時胸部堅挺不倒，非常犀利！

蔚雨芯前被控涉嫌詐騙，被落案起訴盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐共3罪，現身東區法院。（資料圖片/葉志明 攝）

原名劉蒨樺的蔚雨芯被廉政公署落案起訴。（IG@rainkywai）

生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋。（IG@rainkywai）

影片可見，蔚雨芯穿上緊身瑜伽運動服，借助健身室一幅牆，輕易做出反身一字馬動作，雙腿幾乎全貼牆身，可見其身體柔軟度極高。之後鏡頭一轉，蔚雨芯束起長髮，再來一個倒豎沖動作，見她的胸部依然堅挺不倒，完全違反地心吸力，相信她平時運動量極高，才能保持這健美身材。

輕易做出一字馬。（IG@rainkywai）

輕易做出一字馬。（IG@rainkywai）

鏡頭一轉。（IG@rainkywai）

蔚雨芯束起頭髮。（IG@rainkywai）

做倒豎沖驚現不倒胸。（IG@rainkywai）

官司後復出工作照：

蔚雨芯被控涉嫌詐騙無損心情，早前分享工作照。（IG@rainkywai）

+ 7

蔚雨芯在2012年以19歲之齡出道做歌手，推出過專輯，其後加入TVB發展，拍過不少劇集及節目，因身材出眾而令觀眾留下深刻印象。近年蔚雨芯轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，2022年她再擴展業務開設醫學美容中心，前年宣布與無綫（TVB）正式完約，回復自由身。

大曬富貴生活。（IG@rainkywai）

真空上陣！（IG@rainkywai）

蔚雨芯前年宣布離開TVB。（IG@rainkywai）

生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋，除了不時在露天大泳池打卡之外，主人房衣帽間內的名牌手袋櫃更令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元！

不時在露天大泳池打卡。（IG@rainkywai）

主人房衣帽間內的名牌手袋櫃更令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元。（IG@rainkywai）

大派福利！（IG@rainkywai）

好Fit！（IG@rainkywai）

Fit！（IG@rainkywai）

成身名牌。（IG@rainkywai）