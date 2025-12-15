萬千星輝頒獎典禮2025｜完整十強名單出爐　蕭正楠李佳芯冇得留低

《萬千星輝頒獎典禮2025》各項大獎十強名單今日（12月15日）正式公佈，包括視帝視后、大灣區獎項、主持、音樂等等，競爭異常激烈！資深演員與新晉小生一齊爭獎，多部熱門劇集如《愛•回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《命運提示》、《刑偵12》、《金式森林》及《新聞女王²》等均榜上有名。



《萬千星輝頒獎典禮2025》大灣區最喜愛TVB男主角十強名單

1周嘉洛

2陳山聰

3張振朗

4林保怡

5馬國明

6陳展鵬

7陳豪

8郭晉安

9羅子溢

10黃宗澤

《萬千星輝頒獎典禮2025》大灣區最喜愛TVB女主角十強名單

1吳若希

2劉佩玥

3傅嘉莉

4蔡潔

5張曦雯

6宣萱

7陳煒

8陳曉華

9佘詩曼

10李施嬅

《萬千星輝頒獎典禮2025》大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目十強名單

1. 大師兄感恩祭

2. 萬千星輝頒獎典禮2024

3. 友乜唔講得

4. 江湖見

5. 一日打工限定

6. 女神配對計劃

7. 聲秀

8. 真相猜·情·尋

9. 2025香港小姐競選決賽

10. 萬千星輝賀台慶

《萬千星輝頒獎典禮2025》大灣區最喜愛TVB劇集十強名單

1. 愛•回家之開心速遞

2. 奔跑吧！勇敢的女人們

3. 痞子無間道

4. 命運提示

5. 刑偵12

6. 執法者們

7. 俠醫

8. 巨塔之后

9. 金式森林

10. 新聞女王²

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男主角十強名單

1周嘉洛

2陳山聰

3張振朗

4林保怡

5馬國明

6陳展鵬

7陳豪

8郭晉安

9羅子溢

10黃宗澤

蕭正楠被foul走視帝提名。(葉志明 攝)

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女主角十強名單

1吳若希

2劉佩玥

3傅嘉莉

4蔡潔

5張曦雯

6宣萱

7陳煒

8陳曉華

9佘詩曼

10李施嬅

離巢李佳芯冇份爭視后。（Instagram@aliaime）

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳劇集十強名單

1. 奔跑吧！勇敢的女人們

2. 痞子無間道

3. 命運提示

4. 刑偵12

5. 執法者們

6. 麻雀樂團

7. 俠醫

8. 巨塔之后

9. 金式森林

10. 新聞女王²

大熱劇集。（《新聞女王2》劇照）

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女配角十強名單

賴慰玲：《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉穎鏇：《命運提示》

陳自瑤：《刑偵12》

郭柏妍：《麻雀樂團》

劉佩玥：《俠醫》

吳若希：《巨塔之後》

高海寧：《新聞女王²》

王敏奕：《新聞女王²》

蔣祖曼：《新聞女王²》

龔慈恩：《新聞女王²》

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」的十強名單

《奔跑吧！勇敢的女人們》朱敏瀚

《命運提示》林子善

《執法者們》羅子溢

《麻雀樂團》姜大衛

《俠醫》丁子朗

徐榮《金式森林》

羅天宇《金式森林》

鄧智堅《新聞女王²》

何廣沛《新聞女王²》

吳業坤《新聞女王²》

《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步男藝員十強名單

排名演員2025年主要作品

1陳浚霆《愛•回家之開心速遞》、《金式森林》

2張馳豪《不可能任務》、《一日打工限定》、《萬千星輝賀台慶》

3馮皓揚《俠醫》、《巨塔之後》、《獨嘉蹦過界指南》

4何晉樂 Rock《愛•回家之開心速遞》、《J Music》

5林正峰《大師兄感恩祭》、《鮮美港江美景遊》、《萬眾同心公益金》、《大師兄Welcome Summer大激戰》

6吳業坤《刑偵12》、《新聞女王²》

7冼靖峰《J Music系列之原味道》、《玩轉粵東粵北懶人包》

8涂毓麟《執法者們》、《新聞女王²》

9曾展望《今晚乜都拗》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》

10黃庭鋒《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之後》、《Grand住去利物浦》

《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步女藝員十強名單

排名演員2025年主要作品

1陳楨怡《巨塔之後》、《新聞女王²》

2何沛珈《東張西望》、《戀上西沙》、《健康新聞報道》、《第十五屆全國運動會》

3關嘉敏《奔跑吧！勇敢的女人們》、《麻雀樂團》、《女神配對計劃》

4林秀怡《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《盲盒鐵路遊》、《滴水不漏孫教授》

5李芷晴《愛•回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《女神配對計劃》

6梁凱晴《命運提示》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》、《兩文三語通天下》

7倪嘉雯《虛擬情人》、《美食新聞報道》、《新聞女王²》

8戴祖儀《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

9王嘉慧《巨塔之後》、《東張西望》、《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》

10葉蒨文《愛•回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男主持十強名單

排名演員2025年主要作品

1區永權《東張西望》、《瞬間直擊半小時》、《健康新聞報道》、《萬千星輝賀台慶》

2鄭衍峰《盲盒鐵路遊》、《第十五屆全國運動會》、《善心滿東華》、《中年好聲音4》

3C 君《旅行最緊要近》

4錢嘉樂《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《滴水不漏拯救隊》

5許文軒《娛樂新聞報道》、《勁歌金榜》、《中年好聲音3》、《善心滿載仁愛堂》

6洪永城《瞬間直擊半小時》、《空運世一》

7林盛斌 Bob《乙巳年吉星高照年初一》、《女神配對計劃》、《攻你上大學》、《萬千星輝賀台慶》

8森美《今晚乜都拗》、《星光熠熠耀保良》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》

9梁思浩《直播靈接觸》

10陸浩明《福佑香江 同心邁向2025》、《新春保良迎金蛇》、《食好D 玩轉澳門加倍Fun》

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女主持 十強名單

排名演員2025年主要作品

1陳貝兒《慈善星輝仁濟夜》、《博愛歡樂傳萬家》、《萬千星輝賀台慶》、《無窮之路V - 智行無疆》

2陳庭欣《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《喜迎金蛇慶豐年》、《善心滿東華》

3陳懿德《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》

4車婉婉《中年好聲音3》、《中年好聲音4》

5朱凱婷《東張西望》、《國慶76周年煙花大匯演》、《善心滿載仁愛堂》、《萬千星輝賀台慶》

6何沛珈《東張西望》、《健康新聞報道》、《玩轉粵東粵北懶人包》、《第十五屆全國運動會》

7蔡思貝《星光熠熠耀保良》、《香港美食匠人》、《善心滿東華》、《芷珊再約王嘉爾》

8麥美恩《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《善心滿載仁愛堂》

9戴祖儀《寵你一世》、《玩轉澳門加倍Fun》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

10汪明荃《明愛暖萬心》、《萬千星輝賀台慶》、《帶阿姐看世界》、《善心滿東華》

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳綜藝節目 十強名單

《中年好聲音3》

《直播靈接觸》

《今晚乜都拗》

《一日打工限定》

《女神配對計劃》

《聲秀》

《在我心中，你是獨一無二》

《剪裁魔法師2》

《攻你上大學》

《莊珊再約王嘉爾》

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳資訊及專題節目 十強名單

《東張西望》

《美食新聞報道》

《江湖見》

《香港系列之原味道》

《Grand住去利物浦》

《真相猜·情·尋》

《盲盒鐵路遊》

《空運世一》

《無窮之路V - 智行無疆》

《帶阿姐看世界》

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳電視歌曲 十強名單

劇集/節目歌名主唱

《命運提示》一切豁開吳業坤

《刑偵12》我和我們林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾

《執法者們》不想將你放下Supper Moment

《藏海傳》日光之下張與辰

《俠醫》最好的信念古巨基

《巨塔之後》序章 • 結局詹天文

《金式森林》金式森林張馳豪

《金式森林》還剩一件未做的事吳業坤

《新聞女王²》Seeds of truth詹天文

《女神配對計劃》女神戀愛惱戴祖儀

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男新人

馮皓揚

何晉樂 Rock

林智樂

劉洋

曾錦燊

《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女新人

陳若思

莊子璇

倪嘉雯

姚焯菲

詹天文