萬千星輝頒獎典禮2025｜10強名單出爐、TVB視帝視后+男女配角
《萬千星輝頒獎典禮2025》各項大獎10強名單12月15日正式公佈，舉行日期是2026年1月4日晚上，視帝視后、大灣區獎項、主持、音樂等等，競爭都異常激烈！資深演員與新晉小生一齊爭獎，多部熱門劇集如《愛•回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《奪命提示》、《刑偵12》、《金式森林》及《新聞女王²》等均榜上有名。
萬千星輝頒獎典禮2025｜10強提名名單
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB男主角
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB女主角
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目
1. 大師兄感恩祭
2. 萬千星輝頒獎典禮2024
3. 友乜唔講得
4. 江湖見
5. 一日打工限定
6. 女神配對計劃
7. 聲秀
8. 真相猜·情·尋
9. 2025香港小姐競選決賽
10. 萬千星輝賀台慶
萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB劇集
1. 愛•回家之開心速遞
2. 奔跑吧！勇敢的女人們
3. 痞子無間道
4. 奪命提示
5. 刑偵12
6. 執法者們
7. 俠醫
8. 巨塔之后
9. 金式森林
10. 新聞女王²
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主角
1.周嘉洛
2.陳山聰
3.張振朗
4.林保怡
5.馬國明
6.陳展鵬
7.陳豪
8.郭晉安
9.羅子溢
10.黃宗澤
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主角
1.吳若希
2.劉佩玥
3.傅嘉莉
4.蔡潔
5.張曦雯
6.宣萱
7.陳煒
8.陳曉華
9.佘詩曼
10.李施嬅
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳劇集
1. 奔跑吧！勇敢的女人們
2. 痞子無間道
3. 奪命提示
4. 刑偵12
5. 執法者們
6. 麻雀樂團
7. 俠醫
8. 巨塔之后
9. 金式森林
10. 新聞女王²
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女配角
賴慰玲：《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉穎鏇：《奪命提示》
陳自瑤：《刑偵12》
郭柏妍：《麻雀樂團》
劉佩玥：《俠醫》
吳若希：《巨塔之後》
高海寧：《新聞女王²》
王敏奕：《新聞女王²》
蔣祖曼：《新聞女王²》
龔慈恩：《新聞女王²》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男配角
《奔跑吧！勇敢的女人們》朱敏瀚
《奪命提示》林子善
《執法者們》羅子溢
《麻雀樂團》姜大衛
《俠醫》丁子朗
徐榮《金式森林》
羅天宇《金式森林》
鄧智堅《新聞女王²》
何廣沛《新聞女王²》
吳業坤《新聞女王²》
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步男藝員
1.陳浚霆《愛•回家之開心速遞》、《金式森林》
2.張馳豪《不可能任務》、《一日打工限定》、《萬千星輝賀台慶》
3.馮皓揚《俠醫》、《巨塔之後》、《獨嘉蹦過界指南》
4.何晉樂 Rock《愛•回家之開心速遞》、《J Music》
5.林正峰《大師兄感恩祭》、《鮮美港江美景遊》、《萬眾同心公益金》、《大師兄Welcome Summer大激戰》
6.吳業坤《刑偵12》、《新聞女王²》
7.冼靖峰《J Music系列之原味道》、《玩轉粵東粵北懶人包》
8.涂毓麟《執法者們》、《新聞女王²》
9.曾展望《今晚乜都拗》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》
10.黃庭鋒《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之後》、《Grand住去利物浦》
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步女藝員
1.陳楨怡《巨塔之後》、《新聞女王²》
2.何沛珈《東張西望》、《戀上西沙》、《健康新聞報道》、《第十五屆全國運動會》
3.關嘉敏《奔跑吧！勇敢的女人們》、《麻雀樂團》、《女神配對計劃》
4.林秀怡《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《盲盒鐵路遊》、《滴水不漏孫教授》
5.李芷晴《愛•回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《女神配對計劃》
6.梁凱晴《奪命提示》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》、《兩文三語通天下》
7.倪嘉雯《虛擬情人》、《美食新聞報道》、《新聞女王²》
8.戴祖儀《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、《英雄召集》、《超級電競大派對》
9.王嘉慧《巨塔之後》、《東張西望》、《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》
10.葉蒨文《愛•回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集》、《超級電競大派對》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主持
1.區永權《東張西望》、《瞬間直擊半小時》、《健康新聞報道》、《萬千星輝賀台慶》
2.鄭衍峰《盲盒鐵路遊》、《第十五屆全國運動會》、《善心滿東華》、《中年好聲音4》
3.C 君《旅行最緊要近》
4.錢嘉樂《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《滴水不漏拯救隊》
5.許文軒《娛樂新聞報道》、《勁歌金榜》、《中年好聲音3》、《善心滿載仁愛堂》
6.洪永城《瞬間直擊半小時》、《空運世一》
7.林盛斌 Bob《乙巳年吉星高照年初一》、《女神配對計劃》、《攻你上大學》、《萬千星輝賀台慶》
8.森美《今晚乜都拗》、《星光熠熠耀保良》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》
9.梁思浩《直播靈接觸》
10.陸浩明《福佑香江 同心邁向2025》、《新春保良迎金蛇》、《食好D 玩轉澳門加倍Fun》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主持
1.陳貝兒《慈善星輝仁濟夜》、《博愛歡樂傳萬家》、《萬千星輝賀台慶》、《無窮之路V - 智行無疆》
2.陳庭欣《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《喜迎金蛇慶豐年》、《善心滿東華》
3.陳懿德《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》
4.車婉婉《中年好聲音3》、《中年好聲音4》
5.朱凱婷《東張西望》、《國慶76周年煙花大匯演》、《善心滿載仁愛堂》、《萬千星輝賀台慶》
6.何沛珈《東張西望》、《健康新聞報道》、《玩轉粵東粵北懶人包》、《第十五屆全國運動會》
7.蔡思貝《星光熠熠耀保良》、《香港美食匠人》、《善心滿東華》、《芷珊再約王嘉爾》
8.麥美恩《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《善心滿載仁愛堂》
9.戴祖儀《寵你一世》、《玩轉澳門加倍Fun》、《英雄召集》、《超級電競大派對》
10.汪明荃《明愛暖萬心》、《萬千星輝賀台慶》、《帶阿姐看世界》、《善心滿東華》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳綜藝節目
《中年好聲音3》
《直播靈接觸》
《今晚乜都拗》
《一日打工限定》
《女神配對計劃》
《聲秀》
《在我心中，你是獨一無二》
《剪裁魔法師2》
《攻你上大學》
《莊珊再約王嘉爾》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳資訊及專題節目
《東張西望》
《美食新聞報道》
《江湖見》
《香港系列之原味道》
《Grand住去利物浦》
《真相猜·情·尋》
《盲盒鐵路遊》
《空運世一》
《無窮之路V - 智行無疆》
《帶阿姐看世界》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳電視歌曲
《奪命提示》一切豁開吳業坤
《刑偵12》我和我們林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
《執法者們》不想將你放下Supper Moment
《藏海傳》日光之下張與辰
《俠醫》最好的信念古巨基
《巨塔之後》序章 • 結局詹天文
《金式森林》金式森林張馳豪
《金式森林》還剩一件未做的事吳業坤
《新聞女王²》Seeds of truth詹天文
《女神配對計劃》女神戀愛惱戴祖儀
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男新人
馮皓揚
何晉樂 Rock
林智樂
劉洋
曾錦燊
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女新人
陳若思
莊子璇
倪嘉雯
姚焯菲
詹天文