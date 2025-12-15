新聞女王2｜佐治之死終極謎團揭盅　五大必睇位揭盅

《新聞女王²》今（15日）晚八點半翡翠台一連兩集播映大結，Man姐不僅要與Kingston終極對壘，還要面對由「三金男配」袁富華飾演的深沉Big Boss。隨著「新聞四后」罕有聯手、Ivan生死未卜，以及佐治之死真相即將大白，全劇將引爆最後高潮。即睇以下五大必睇位，迎接今晚震撼結局！



《新聞女王²》今（15日）晚八點半翡翠台一連兩集播映大結局。（《新聞女王2》劇集截圖）

根據tvb.com官網公布的大結局劇情簡介，SNK股價突然離奇飆升，文慧心（佘詩曼飾）收購股權兼私有化SNK計劃受阻；與此同時，富庾基金話事人Richard（袁富華飾）持有過半數SNK股權、入主成為SNK最大股東……Kingston（黃宗澤飾）被欽點成為富庾基金行政總裁，協助推動基金的「原始股」，因而與文慧心再次爆發激烈衝突，文慧心等人懷疑事件與「3U園」有關……文慧心於SNK直播訪問Kingston，二人就「原始股」針鋒相鋒，最終因文慧心事前的精心策劃，Kingston被打到落花流水…在最關鍵時刻，Kingston獲Richard「救駕」拿出秘密武器還擊，令文慧心陷入情義與公義之間的最大困局……

出名劇情峰迴路轉的《新聞女王²》，來到大結局「震撼彈」當然不會少！以下是《新聞女王²》五大必睇位！

1.好戲之人袁富華驚喜客串

袁富華是香港影視／舞台劇資深演員，先後於「金馬獎」、「金像獎」、「金雞獎」獲得「最佳男配角」，成為史上首位「三金男配大滿貫」；另袁富華亦是第二屆香港影藝國際電影節「最佳男主角」得主，並先後兩次奪得舞台劇獎最佳男配角，實力不容置疑。擅長透過細節掌控及微表情等塑造角色的袁富華，是次演繹來自東南亞的富商Richard相當生活化，除了舉手投足充滿「暴發戶」味道、滿口特別的地道口音說出「Man姐」及「SNK」亦是充滿記憶點兼喜感十足。

袁富華演繹來自東南亞的富商Richard，舉手投足充滿「暴發戶」味道、滿口特別的地道口音說出「Man姐」及「SNK」充滿記憶點兼喜感十足。（《新聞女王2》劇集截圖）

由於劇集官宣早前曾透露將有最終Big Boss降臨《新聞女王²》，而袁富華不但在上周五（12日）播出的第23集隆重登場，佳導在接受《一周星星》訪問時，亦強調了袁富華登場的期待性，袁富華是最終章Big Boss身份似乎呼之欲出。劇集之前在內地播出時，袁富華的演出獲得了一致的肯定及好評，網民大讚他要奸有奸、要霸氣有霸氣、要溫情有溫情，是不可多得的「冷暖皆可」實力演員。網民：「袁富華出現在TVB劇集，挺新鮮的」、「狠壞奸都拿捏到，演市井就很接地氣」、「他這個角色不簡單」、「怎麼一出場就覺得他好可怕」、「他演反派那種笑真是令人心寒一寒，但演正派時又很暖，演技挺厲害的」、「氣場很強大」、「愈笑愈嚇人」、「看起來就好東南亞」。

2.佘詩曼黃宗澤終極大激鬥

無論是正邪身份、或是劇中角色的職場定位（新聞VS商業），阿佘與黃宗澤都有極大衝突；隨著劇情發展，二人之間的衝突愈演愈烈，去到大結局，二人更會公然在SNK錄影廠互攻對方弱點；由於二人同為高轉數智慧型選手，針鋒相對互片台詞自然相當精彩，萬勿錯過。

3.何廣沛生死成謎

為了證明自己，Ivan（何廣沛飾）自薦入「3U園」做臥底，最終卻一如所料失去聯絡，令Man姐等人極為擔心；到底Ivan最終能否死裏逃生？

到底Ivan最終能否死裏逃生？（《新聞女王2》劇集截圖）

4.佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕四強聯手必成經典

以職場女性角色為主導的《新聞女王²》，來到第二季，四位女主角佘詩曼（Man姐）、李施嬅（張家妍）、高海寧（許詩晴）、王敏奕（劉艷）不再集中於SNK一間公司，而是各自在不同的領域發展所長、實力分布更是平均。為了拆彈，四人將在大結局再度「強強聯手」，誓要將終極Big Boss一網打盡！

四人將在大結局再度「強強聯手」，誓要將終極Big Boss一網打盡！（《新聞女王2》劇集截圖）

5.為佐治之死給出圓滿答案

《新聞女王²》一開波就給了「佐治之死」這個巨大震撼彈、相關劇情旋即熱爆網。雖然佐治的死因在之前的劇集已作出交代，但是佐治臨死前到底是真心想救人？還是想建立英雄形象賺流量，至今依然是個謎。而在結局周，Man姐等人將解開佐治這個終極謎團，而首集為佐治獻上「死不瞑目，沉冤待雪」花籃的「幕後黑手」身份亦會解開！