京劇《孫悟空》明年首來港演出 陳浩民「馬騮仔」力撐

由京劇大師朱陸豪帶領兩位徒弟徐挺芳、秦朗主演的京劇《美猴王·孫悟空·誰與爭鋒》將於明年2月份（6-8日）在香港戲曲中心隆重上演。而今日（15日）就舉行宣傳活動，三位美猴王在現場先後作出小段表演，大曬功架，精彩絕倫，引來現場掌聲不斷。

三位美猴王在現場作出小段表演。（陳順禎 攝）

在接受媒體訪問的時候，提到日前以美猴王造型在尖沙咀鬧市進行快閃活動一事，徐挺芳就表示：「我覺得大家特別親切，戶外的場合大家都有圍觀過來看，發了很多禮物，大家都很熱烈。」而朱陸豪亦笑指向許多香港市民派發了孫悟空造型的口罩，開心笑指整個街頭看起來都是孫悟空似的。

（左起）徐挺芳、朱陸豪與秦郎。（陳順禎 攝）

難得來香港作宣傳，而在空檔期間他們亦有在香港到處走走，徐挺芳表示：「我們這次有去吃一些港式小點，還有去看賽馬，滿特別的。」 而秦郎第一次進入馬場更有收穫：「第一次進去馬場，然後第一盤我就憑感覺買了一張，然後不小心赢了。」果真有運氣。

三位美猴王徐挺芳、朱陸豪、秦朗大展功架。（陳順禎 攝）

至於朱陸豪就透露與元秋等好友相聚吃飯：「我們吃了一頓很道地香港的菜，而且在酒席當中聊了很多他們小時候在香港學京劇趣事和我們在台灣學京劇的趣事演出的一些趣聞，很開心，大家隔了幾十年之後可以在香港重新見面。」還大爆元秋還規定在場人士要買門票支持。

最後提到香港場會有何特別演出時，朱陸豪就表示在台北場時徐挺芳因傷癒而做不到高難度動作，但目前已完全康復：「這一次他完全康復了，所以不管是挺芳也好秦郎也好，我們三個人更要同心協力在香港，大鬧香港。」續問到香港場會不會講廣東話，徐挺芳表示：「商業機密，來看戲就知道。」還表示場次會稍為改變，每個地方都有不一樣的表演方法。

《美猴王·孫悟空·誰與爭鋒》將在明年來港演出。（陳順禎 攝）

而是次京劇《美猴王·孫悟空·誰與爭鋒》還獲得不少演藝界朋友拍影片支持，包括姜大衛、石修、米雪、黃德斌、陳浩民等，門票今日正式公開發售。