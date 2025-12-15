老舅劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《老舅》陸劇，有韓三平、孔二狗作為編劇，孔二狗為執導，由郭京飛、王佳佳領銜主演的一套以東北年代家庭輕喜為題材的電視劇。郭京飛和王佳佳今次已經是第三次搭檔做夫妻，帶來輕鬆有趣的家庭劇場！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧老舅@Weibo

《老舅》電視劇情大綱

故事講述於90年代東北轉型期，小學生二胖由小時候最崇拜的就是老舅崔國明（郭京飛 飾），老舅自幼天資聰明，無論做什麼都勝過別人，大學畢業後成為國營大廠的技術骨幹。然而，正因老舅聰明過頭，他對世間萬事充滿新鮮感和求知慾，總是三分鐘熱度。老舅下崗後展開了坎坷又搞笑的創業之路，嘗試過不同行業：開過卡拉OK、賣過防近視眼鏡、囤郵票，甚至遠赴俄羅斯處理貨物，闖蕩四方，每一次創業初期都氣勢如虹，可惜他的時機總是抓不準，結果不是遭遇嚴厲打擊，就是被騙，或是遇上市場崩盤，屢屢失敗。

在老舅追逐夢想的道路上，家人一直做他背後堅實的後盾，妻子李小珍（王佳佳 飾）口上雖然不停批評，卻總在默默支持他；姥爺（劉佩琦 飾）表面罵他敗家子，但暗地裡備好錢財應急；姐夫霍東風（陳明昊 飾）也多次為他挺身而出，歷經一生折騰的老舅漸漸醒悟過來，親情與友情才是他此生最珍貴的財富。

《老舅》播出時間｜最新追劇日曆

《老舅》電視劇幾時播? 《老舅》一共有27集，由CCTV-8、騰訊視頻、愛奇藝播放，2025年12月15號起每日19:30更新2集，會員首更4集；而非會員就首更2集。

电视剧老舅@Weibo

《老舅》演員

郭京飛 飾 崔國明

下崗技術工人，屢敗屢戰的創業狂人

电视剧老舅@Weibo

王佳佳 飾 李小珍

老舅老婆，口硬心軟，默默支持老舅

电视剧老舅@Weibo

陳明昊 飾 霍東風

电视剧老舅@Weibo

張歆藝 飾 崔小紅