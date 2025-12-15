公關CEO上班服動輒十萬　一口氣掛20個CHANEL胸針引小紅書哄動

鄭紹康（Francis）有「天下第一關」之稱，在公關界打滾多年，曾於何超瓊旗下的天機公關公司擔任首席執行官，但2016年已離職，自立門戶。日前鄭紹康在小紅書分享一周五天上班穿搭，寫道：「作為公關CEO，上班穿搭必須有什麼講究？#穿搭 #OOTD #西装 #通勤穿搭 #職場 #職場 #職場鬆弛感」。影片中，鄭紹康全身上下均是名牌時裝及配飾，動輒六位數，惹來網民哄動。

鄭紹康（Francis）有「天下第一關」之稱，在公關界打滾多年。（IG@numberonepr）

鄭紹康自立門戶後，成為公關CEO。（IG@numberonepr）

鄭紹康最先介紹是一套經典LV Monogram的啡色西裝，他透露西裝褸和西褲各2萬多元，及約一萬元的皮鞋。而他身上的配飾也不少，襯了一個約值十萬的黃色Hermès手袋配「F」字及mini labubu掛飾，另戴住卡地亞Tank手表、LV手鐲，首天穿搭粗略計算已近20萬元，鄭紹康說：「呢套衫我經常着去Gala dinner，其實呢套衫好搶架，要尊重嗰個場合先會着到咁靚啦，咁樣出街就唔會輸啦！」

經典LV Monogram的啡色西裝。（小紅書@鄭绍康francis）

LV手鐲。（小紅書@鄭绍康francis）

黃色Hermès手袋，全身近20萬元。（小紅書@鄭绍康francis）

第二天的上班服則是全黑裝束，今次是Louis Vuitton的Monogram的恤衫、西裝褸和西褲、配搭有村上隆親筆簽名的Murakami手袋，最後還出動一條LV頸巾，他說：「如果呢套全身剩色係咪好似單調咗啲，我仲有一條LV嘅頸巾，咁樣有啲點綴，去開會時就攞個靚靚杯，唔使驚啲人見唔到你啩。」

全身都係Louis Vuitton嘅Monogram。（小紅書@鄭绍康francis）

村上隆親筆簽名嘅Murakami手袋。（小紅書@鄭绍康francis）

村上隆親筆簽名嘅Murakami手袋。（小紅書@鄭绍康francis）

仲有一條LV嘅頸巾點綴，水杯都sharp過人。（小紅書@鄭绍康francis）

第三天是Thombrowne的褸配狗仔袋，他透露冷衫是二手網購買，有時能買到絕版款，他表示不介意：「我覺得好抵，3千蚊咋，有啲香港人都會介意啲二手衫，但我其實二手衫都係對環境好，所以我都唔介意買二手衫嘅。」

第三天是Thombrowne。（小紅書@鄭绍康francis）

褸係二手網買。（小紅書@鄭绍康francis）

第四天一望就知他是CHANEL的忠實擁躉，西裝外套上掛上19個胸針，還有手上面一個，十分誇張。他說：「其實我每一次去旅行，都會買CHANEL一個當地唔同嘅胸針，例如呢個日本購買，手鈪喺泰國，呢度都係部份收藏，平均一個5000蚊起，手鈪一萬，頸鏈好似係1萬左右，呢兩條每條都要一萬，呢度加埋幾多錢呢？我真係數唔清，唔好提，我係開心嘅，因為我覺得CHANEL嘅胸針係值得收藏。CHANEL褸着去食飯又得、睇首映又得、去party又得，去開會又得，通常加一兩個胸針，或加一朵山茶花，已經好大方得體。」

20個CHANEL胸針只係其中部份收藏。（小紅書@鄭绍康francis）

去到邊買到邊。（小紅書@鄭绍康francis）

好大個LOGO頸鏈。（小紅書@鄭绍康francis）

來到最後一天，鄭紹康則以Loro Piana牌子做主要穿搭，4萬元的外套配以約2萬元Loro Piana L19手袋，另有CHANEL的Titanium手表，現已升值約8萬元，他還特別推介一條頸鏈，他說：「頸鏈係泰國買，南洋珠嚟嘅，同普通白珍珠唔一樣，男仔都可以戴珍珠，無論咩色都得，呢個造型其實可以去好多地方，見客、event、酒會都得，超碼唔係黑色，幾refreshing清爽，呢個冬天都要暖笠笠。」鄭紹康一身豪裝引來小紅書的網民熱烈討論，有人讚好，亦有人覺得帶點浮誇，意見兩極。

Loro Piana牌子做主要穿搭。（小紅書@鄭绍康francis）