陳豪暗爆「女王」手車辣　市場調查要「朕check吓」：唔係我講㗎

陳豪、陳茵媺兩夫妻今日（15/12）夫妻檔出席汽車品牌活動。他們接受傳媒訪問時，陳茵媺表示自己因為要照顧家庭的關係，所以經常需要一輛容量大又易於操作的座駕，坦言也十分享受駕車的樂趣。陳豪也表示，因工關係自己亦經常要駕車上班，但因為不想加重太太陳茵媺負擔，所以大多數都是自己駕車。



有記者問起陳豪，覺得太太陳茵媺「手車」如何，陳茵媺即回應：「等陣先，係我坐佢隔籬緊張啲，定佢坐我隔籬緊張啲先？！（你會唔會緊張？）我唔會緊張喎。」陳豪笑言：「你唔會緊張，唔好揸咁快係咪？揸快啲，穩定啲。」陳茵媺算得上是一名「女車手」嗎？陳豪回答：「佢唔算。因為跟據市場調查呢，女藝人揸車兇狠啲嘅，但係Aimee就唔係，Aimee調返轉，會更加小心翼翼啲。佢揸車唔快嘅。」陳茵媺說：「所以話我覺得自己快⋯⋯（但其實唔快！）」陳豪又說：「好彩！」引起全場傳來一陣笑聲。

不過，陳豪的市場調查從何而來？他十分有「求生慾」。「好多㗎喎。呢個啦、嗰個啦、嗰個啦。嘩，唔使數啦。」又問道，認識的人當中，誰人「手車」最兇狠？他回答：「係咪要開名，係咪？嗰個呢。（最近有劇上嗰個『女王』？）嘩！！！唔係我講㗎！哈哈！（呢個好出名㗎！）我唔敢講任何嘢。你哋話係就係啦。（你要同朕check吓㗎！）朕未check過，暫時都未check到，check到話你聽。」然後，陳豪又表示可以問問太太陳茵媺。

