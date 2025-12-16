80年代武打小生珠海搞生日派對　迷妹瘋狂尖叫任攬唔抗拒

錢小豪是8、90年代香港著名武打男星，拍過多部動作電影，當中以殭屍題材的電影《殭屍先生》最為人熟悉，而1993年跟鄭秀文主演的TVB劇集《大頭綠衣鬥殭屍》至今仍是港人的集體回憶。明年1月26日是錢小豪的63歲生日，內地粉絲為他提前慶祝，日前有多段生日會場內影片流出，錢小豪被全場清一色女粉絲包圍住，還來個愛的抱抱，熱情度爆燈！

錢小豪當年憑靚仔樣深受女影迷歡迎。（劇照）

錢小豪的代表作當然必數《殭屍先生》。（劇照）

錢小豪早前被指過瘦，令人擔心他健康出現問題，但近況似乎已成功增磅，精神不俗。影片可見，錢小豪未入場已收到多束鮮花，粉絲們高舉燈牌大聲尖叫吶喊，尤如開演唱會一齊咁興奮。現場佈景板讓大家置身於宇宙中，錢小豪見到超人亦鬼馬擺甫士，之後粉絲逐一送上禮物，離開前亦來個深情擁抱，錢小豪亦來者不拒，攬得非常肉緊。不少粉絲留言祝福生日快樂，更讚他：「真帥呀」、「想不到錢小豪也有這麼多女粉絲」。

錢小豪近年減產，但仍然好受歡迎，fans舉燈牌支持。（抖音截圖）

收多束花。（抖音截圖）

收到一本小豪特刊，裏面有好多珍貴回憶。（抖音截圖）

Fans真係好有心思。（抖音截圖）

小豪同fans攬攬。（抖音截圖）

小豪同fans攬攬。（抖音截圖）

小豪任攬唔嬲，真係好錫fans。（抖音截圖）

錢小豪經歷過兩段婚姻，在1993年與首任妻子郭秀雲離婚後，在2001年再與丘倩鳴結婚，二人育有一子錢穎德，不過錢小豪曾於2023年自爆與丘倩鳴超過10年沒有性生活，更指「無能為力」且久未有性衝動。錢小豪透露，已跟太太分房瞓，因為工作時間不一樣，加上晚上要應酬，故回家後不想嘈醒太太：「基本上我很多年都沒有這個思想，有好多朋友陪我去旅遊，而且我有很多工作，多年來沒有這個思想，我覺得現在自己像公公一樣。」

錢小豪年前突暴瘦，其健康狀況再次引起關注。（抖音截圖）

錢小豪早前剃光了頭，明顯肥番。（抖音）