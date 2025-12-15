「賈名媛」邱芷微中流感傷聲帶　重學發聲為白內障患者唱歌籌款

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy) 於日前在荃灣出席《瞳心同行讓夢高飛》慈善音樂會新聞發佈會，致力為荃灣港安醫院「金睛火眼慈善白內障手術計劃」籌款，為本港經濟困難的白內障患者提供完全免費的手術治療，讓他們重見光明，重建尊嚴與人生。

「賈名媛」邱芷微嘅媽媽幾個月內先後做左及右眼嘅白內障手術。

Chelffy 於台上分享時表示深感明白患者感受：「我媽媽於這幾個月內先後做了左及右眼的白內障手術，最初以為係老花嚴重咗，但後期越來越嚴重才去眼科檢查先確定病症。佢本身好鍾意同啲朋友得閒打吓麻雀聯誼，但因為患病都影響了心情娛樂。因此我更深深感受到其他有需要嘅人都有機會遇上同樣遭遇，所以我非常支持籌款活動，讓更多有需要嘅人重燃希望。」問到媽媽手術後眼睛情況如何，Chelffy 笑言媽媽看東西很清楚：「而家冇嘢逃過佢法眼㗎啦！ 換咗晶體之後睇嘢更清晰，可以繼續大殺四方，哈哈！但係始終啱啱做完手術，於日間外出時要經常戴太陽眼鏡保護眼睛。」

「賈名媛」邱芷微嘅媽媽幾個月內先後做左及右眼嘅白內障手術。（ig圖片）

談到近況，Chelffy 表示今年因失聲都減少了歌唱演出：「上年年尾因為中咗流感及新冠而失聲，傷及聲帶。但係復原能力漫長，因為我需要兼顧戲劇及朗誦教學工作，經常用聲，所以未能好好休息。但金浪（音樂會主辦方）Miss Lam好好，她是我的聲樂啟蒙老師，令我失聲都唔可怕，反而令我學會了其他發聲方法，擴闊咗我從前未有發掘的音域，重拾自信。的確好多觀眾都唔知道原來我係唱歌入行的，所以今次40周年匯演我都非常期待，這亦是我首次參與該校的大型活動。」

Chelffy 表示今年因失聲都減少了歌唱演出，幸得音樂老師教開聲方法。