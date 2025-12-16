張曦雯再衝擊「最佳女主角」 有信心　公開擇偶條件一定要有呢樣

「準視后」張曦雯昨日（15日）以一身黑色露腰型格套裝，性感現身《萬千星輝頒獎典禮2025》宣傳活動，她接受《香港01》訪問時自信地表示對自己及劇集充滿信心。至於最近亦在澳門及珠海拍攝新劇《璀璨之城》，同時也大方分享了她這次在劇中挑戰「大反派」角色的過癮之處。

張曦雯提到這次入圍「最佳女主角」獎項，即笑言對手一直都很強勁，但她對自己主演的劇集《俠醫》充滿信心，更呼籲觀眾投票支持：「其實年年都係，對手都很好強，但我覺得我要對自己有信心。《俠醫》係今年其實，我知道收視都算是數一數二的嘅劇集，所以我知道有好多觀眾都好喜歡呢套劇，希望佢哋都鍾意我羅穎心呢個角色啦。」雖然張曦雯自信滿滿，但亦坦言需要觀眾的支持，並透露自己特意從正在拍攝的《璀璨之城》劇組趕回來出席活動，呼籲大家投票：「希望大家會記得我今年都有衝擊呢個『最佳女主角』，更重要嘅係我哋《俠醫》最佳劇集，希望可以再上台啦今年。」

對於正在拍攝的新劇《璀璨之城》，張曦雯透露她在劇中飾演一位「豪門太太」，為了角色在造型上花了不少心思，許多服裝都是她自己準備的：「我個角色係一個太太的角色，所以當然要好靚啦，但亦都要好端莊。今次嘅造型我都花了很多心思，好多衫都是我自己帶去的。」張曦雯更是在劇中首次挑戰「大反派」，她興奮地分享了角色的「壞」事：「哇！好狗血㗎我哋啲劇情，太多啦！殺人啦、放火啦，呢啲全部都做齊啦。佢係唔啱嘅，但我都好佩服呢個角色，佢夠大膽。（覺得自己適合正定反？）我覺得我適合反喎，因為我個樣唔笑唔講嘢嘅時候大家會誤會我好多心計。」張曦雯甚至打趣地說，在現實生活中不能做壞事，但在劇中做壞事卻「好爽」，同時也強調自己當時其實是「一片空白」，不是個有心機的人。

當張曦雯被問到見到最近會否想戀愛時，她笑指自己最近沒有太想，但至於擇偶條件，張曦雯二話不說表示：「要靚仔。」至於她的擇偶標準，她一貫地回答：「好膚淺，你次次問我呢樣嘢，我都話靚仔。還有啊，溝通到囉，最好講廣東話。（最緊要靚仔？）唔係最緊要，其中一樣囉。」張曦雯幽默的回答再次展現她風趣的一面，也讓大家更期待她這次在《璀璨之城》中大反派的精彩演出。