關嘉敏自爆有「女追求者」　再爆梁敏巧與Matt近況：每日都有搵

TVB女神關嘉敏一向以開朗率直的形象深入民心，昨日（15日）現身「萬千星輝頒獎典禮2025」宣傳活動時，一身亮眼的桃紅色套裝份外吸睛。身為飛躍進步女藝員的熱門人選，關嘉敏坦言對拿獎充滿信心，更樂見今年競爭激烈，認為是演藝圈「越強越強」的好現象。不過，談到感情事，她似乎更為雀躍，尤其在參與完戀愛真人騷《女神配對計劃》後，不僅成功為自己「解禁」戀愛話題，更迎來意想不到的「桃花運」。

關嘉敏為飛躍進步女藝員的熱門人選。(陳順禎 攝)

關嘉敏接受《香港01》的訪問中笑稱，參加《女神配對計劃》這個節目最大的收穫，除了找回「女人味」和「戀愛的感覺」之外，竟然是讓一直對她感情事較為保留的公司也「放寬」了尺度。更驚喜的是，這個節目讓她的父母也開始真正關心她的感情狀況：「我發覺其實我爸爸媽媽係第一次咁真實同我討論嗰個話題，平時都係我自己揀我鍾意嘅。」 關嘉敏透露，父母現在會跟她一起看節目，分析哪個男生好，甚至開始「催婚」，讓她又好氣又好笑。

關嘉敏接受《香港01》的訪問中笑稱，參加《女神配對計劃》這個節目最大的收穫，除了找回「女人味」和「戀愛的感覺」。(陳順禎 攝)

不過，個性獨立的關嘉敏仍抱持著順其自然的態度：「但我都當耳邊風，最近就隨自己喜歡了。」她坦言，現在的交往都以「結婚為前提」，畢竟年紀也不小了，會更謹慎選擇對象。她心中的理想對象條件很簡單：「健康、真心、專一，就好了。」更有趣的是，關嘉敏透露節目播出後，她的女性粉絲也大幅增加，甚至出現了「女追求者」！她認為這歸功於節目展示了她貼地、好笑、不難接觸的一面，打破了她以往在鏡頭前冷酷、有氣場的形象，讓女粉絲覺得她更親切。

關嘉敏坦言，現在的交往都以「結婚為前提」。(陳順禎 攝)

對於梁敏巧日前被爆「有拖拍」，關嘉敏亦大爆他們的近況，證實梁敏巧與Matt仍有聯絡和聊天：「每日都有搵，每天都有聯絡，每天都keep住傾計，呢個是真的。」總而言之，關嘉敏今年可謂事業愛情兩得意。在事業上，她希望能夠突破五強界限，成功奪得「飛躍進步女藝員」獎項。在愛情上，則希望盡快找到合適的對象，滿足家人心願，展開一段以結婚為目標的戀情。