新聞女王2｜高海寧不捨回顧拍攝點滴　王敏奕坦言感結局「震撼」

萬眾期待的無綫台慶劇《新聞女王2》昨日（15日）迎來兩小時大結局，劇情高潮迭起，掀起全城熱話。劇中兩位女主角「Cathy」高海寧與「劉艷」王敏奕一同現身活動接受傳媒訪問，分享了她們對於結局的感受、拍攝期間的點滴，以及對於劇中角色帶給觀眾的深層意義。

「Cathy」高海寧與「劉艷」王敏奕。(陳順禎 攝)

「全城都在回顧」高海寧在鏡頭前笑容爽朗，一如既往的自信：「大家都開始Po大合照，跟住拍嘢時的回憶都Po出嚟，開始回顧啦。」高海寧表達了對結局的高度期待。王敏奕坦言，在閱讀劇本時，已深深感受到結局的宏大和「震撼」：「整個新聞界都被震動，甚至衝出香港，連政府都要加入斡旋」王敏奕強調，這個結局將是「一場好大的事」，所有主角齊心協力對抗「敵人」，劇情非常精彩。

敏奕坦言，在閱讀劇本時，已深深感受到結局的宏大和「震撼」。(陳順禎 攝)

劇中，高海寧的角色從一個被視為依靠男人的新聞主播，逐漸成長為一位有謀略、有能力的「能屈能伸」形象，深受觀眾認同。有網民認為高海寧之所以能夠獲得「貴人」相助，正是因為她具備能屈能伸的特質，能夠得到身邊人的助力而變得更強大。高海寧對此也深有感觸，她認為劇本寫出了這一代年輕人「咩都無所謂，最緊要個心意」的態度，這代表了她們在演藝生涯中同樣會面對的挑戰與成長，那份「陪伴我成長」的感覺，令她感到莫大的共鳴與肯定。

高海寧的角色從一個被視為依靠男人的新聞主播，逐漸成長為一位有謀略、有能力的「能屈能伸」形象。(陳順禎 攝)

對於戲外，高海寧澄清，其實Cathy與王偉的關係一直是穩定的婚姻關係。王偉只是因工作調派到美國，所以這一輯才沒有露面，這也為Cathy的角色情感線作了定調：「其實感情方面，Cathy一直都是很穩定的。」