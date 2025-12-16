新聞女王2｜佘詩曼黃宗澤結局互撼充滿火花：如果再鋒利啲更加好

無綫台慶劇《新聞女王2》自播出以來口碑載道，成為城中熱話，當中一眾好戲之人如佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧等在劇中的表現更是焦點所在，尤其臨近年尾頒獎禮季節，不少網民都熱切討論最終獎項花落誰家。昨日（15日）佘詩曼、黃宗澤出席活動時接受傳媒訪問，分享了拍攝感受以及對於爭獎的看法。

佘詩曼、黃宗澤出席活動時接受傳媒訪問，分享了拍攝感受以及對於爭獎的看法。(陳順禎 攝)

佘詩曼和黃宗澤均表示，對於劇集的熱度感到非常高興。黃宗澤笑言：「大家都好鍾意，就好多嘢講嘛。啲細節位拍得咁好，都可以令觀眾無限loop，大家都鍾意睇都幾開心嘅。」佘詩曼也補充說，這部劇的成功在於每一個細節都做得很好。佘詩曼及被問到黃宗澤對結局是否滿意：「今次我覺得我哋嘅交流啊，或者係對決其實係好睇嘅，如果再鋒利啲就更加好啦。」佘詩曼則謙虛地說：「都唔係呀，嗰日趕到飛起啊！基本上差唔多每一Take都係一Take咁樣。」她特別提到與黃宗澤的對手戲充滿火花，認為這是劇集成功的原因之一。她續說：「其實見到大家都喺同一個入圍名單已經覺得好得意，個感覺好似返番以前咁，因為好耐未試過一齊角逐一個獎項囉。」

佘詩曼特別提到與黃宗澤的對手戲充滿火花，認為這是劇集成功的原因之一。(陳順禎 攝)

至於有指有網站以大數據計算，佘詩曼在「TVB top 10」排名第一，她表示「多謝大家投票囉」。對於會否拍《新聞女王3》，佘詩曼表示要看劇本，她說：「睇下劇本行先啦，要出一個好嘅劇本出嚟先囉。」黃宗澤則笑言，永遠估不到監製鍾澍佳會帶給他們甚麼驚喜，可能「忽然」又會開拍。他們亦不忘感謝一直支持他們的粉絲，黃宗澤表示：「都係好事，多謝大家畀我哋攞獎。」佘詩曼亦感謝粉絲多年來的支持和愛護。