193受訪談Candy後被毒粉騷擾　反問︰以後藝人唔可以提COLLAR？

ERROR的郭嘉駿（193）與COLLAR的王嘉晴（Candy）早前因一齊打邊爐被傳秘戀，兩人其後解釋只是拍片宣傳新歌，但未有明確否認戀情。近日193宣傳新歌《你的名字我的聖詩》、COLLAR宣傳新歌《下次不如相信自己一次》，受訪時兩位主角少不免被問起戀情，亦有大方回應。

Candy表示緋聞純粹是「美麗的誤會」，雖然自己喜歡高的男生，但要拍拖最主要視乎相處是否合得來，暫時與193未知算不算「夾」；而Ivy亦大爆193有個「發達大計」想開舞台劇時，COLLAR搞笑說自己都想開，打算搵193做「金主」。而193受訪時則笑言自己考慮清楚，決不承認及決不否認戀情，這樣或許可以情侶檔吸金，又指自己都約過Ivy一齊拍Reels，不過對方表示「唔想俾人影到」，才堅拒坐193順風車。

然而，193今日（16日）卻在社交平台自爆被COLLAR的「所謂fans」騷擾，且不止一次。他發文：「大家都知我訪問成日亂噏嘢，亦都提及好多其他藝人，我從來都冇受過呢啲滋擾。我見佢哋訪問都有提及我，我訪問提及返佢哋，而我哋本身係朋友，大家都覺得冇問題，訪問好多時都係講笑，無傷大雅㗎嘛，但係某啲毒粉覺得有問題而jer住我，令我覺得有啲困擾。」他續說：「我比較少留意，所以想問吓領粉，以後係唔係所有藝人都唔可以提及Collar㗎？如果係嘅話我幫你哋同其他藝人朋友同埋記者講一聲，免得以後有啲咩拗撬或者唔開心嘅事發生🙏🏻 」

有人建議他不要「起槓」，他則解釋：「Ivy訪問都有主動提我， Candy訪問都有提我，咁點計？我同佢哋係朋友，大家都冇介意過提大家」有人叫他不如直接否認與Candy的緋聞，193霸氣回應：「我做嘢使唔使你教啊？你邊位啊？你有乜資格啊？我要你教就好似你咁廢啦」

其實在193出post前一段時間，他已就住同一話題跟網民駁火，事緣有人dm 193指他不要利用「𡃁妹」宣傳，更指「麻煩你要做渣男都唔好搞COLLAR！！Candy係好女仔嚟㗎！！」他以自己的七字名言：「關你咩事呢毒X」回應後再將對話貼上網，之後就引起兩邊陣營激辯，有人力撐193與同公司又相熟的藝人互相在訪問提及絕對沒問題，加上大部份情況都是記者問到他才回答；但也有人覺得他不應炒緋聞宣傳新歌，以及用藝人身份公審網民；而193其後將帖文刪去。