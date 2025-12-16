零死角女神cosplay《優獸大都會2》朱迪　減齡20年萌爆令網民讚嘆

9年前的迪士尼動畫電影《優獸大都會》（ZOOTOPIA），成功晉身為迪士尼受歡迎的動畫系列，來到今年更發布第二集，而9年前為阿力及朱迪配廣東話的兩大巨「聲」，黃子華和天后容祖兒再度合作。《優獸大都會2》上映後即大受歡迎，更創下2025年全球開畫票房最高紀錄，而單計首五日，全球票房達5.56億美元（約43.2億港元），僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》及《蜘蛛俠︰不戰無歸》，穩坐全球開畫票房第四位。它在中國意外地創出佳績，正式上畫前的預售數字，達人民幣3.2億（約3.5億港元），超越中國自家製動畫《哪吒之魔童鬧海》，成為中國影史動畫電影預售票房冠軍。

迪士尼《優獸大都會》(Zootopia)

觀眾對《優獸大都會2》正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力回歸無比興奮！（《優獸大都會2》電影劇照）

《優獸大都會》（ZOOTOPIA）今年發布第二集。（《優獸大都會２》電影劇照）

女神鍾欣潼 (阿嬌) 亦趁這股熱潮大玩cosplay一湊熱鬧，穿上電影中女主角朱迪的女警官服飾，扮演朱迪對住鏡頭拍片跳舞，並於文案寫道：「泥濠！不開心就拍這個」，在社交平台上分享。片中的阿嬌穿上短裙仔cosplay玩制服誘惑，真是又靚又可愛，妝造十分之減齡，無論怎樣看也看不出她已經44歲，完全就像一個少女似的，說是廿零歲都有人信。網民亦紛紛留言大讚阿嬌逆齡生長。有網民表示：「我今年25，但是比起阿嬌，我覺得我像她姐。」

鍾欣潼cosplay朱迪。(抖音截圖)

鍾欣潼好青春。(抖音截圖)

鍾欣潼好可愛。(抖音截圖)

