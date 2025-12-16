張柏芝大爆同兒子相處方式　劉嘉玲透露狄波拉對前媳婦評價

現年45歲的張柏芝與謝霆鋒在2011年宣布離婚，而離婚後她就獨自撫養兩兒子謝振軒（Lucas)及謝振南（Quintus)，以尊重為核心的朋友式態度去作教育，就連前奶奶狄波拉都對她讚不絕口。

張柏芝﹑劉嘉玲一起錄製節目《一路繁花2 》。（影片截圖）

在近期播出的內地節目《一路繁花2》中，當張柏芝與劉嘉玲散步閒聊時，她就提到與兒子們的相處方式，表示會與他們一起運動：「水上的、衝浪的、打球的甚麼都可以，我跟他們運動還有時尚，跟他們購物，因為他們喜歡配搭衣服。（你幫他們購物，還是他們自己購物？）陪他們一起選，然後他們會跟我說，媽媽這個這樣搭配好不好，我就跟他們一起了。」整個相處方式就好像朋友般，令不少網民都相當羨慕。

謝振軒（左)及謝振南遺傳了父母的良好基因。（葉志明 攝）

張柏芝同兩兒子的相處方式好像朋友。（影片截圖）

而劉嘉玲聽後就透露，其實狄波拉對她教育兩個孫子教得這麼好都給予稱讚：「小孩子的那個奶奶，她一直誇讚你，你把兩個孫子教得太好了。」 張柏芝揚言：「沒有，應該的，他們本性都很好的。」在早前節目中她就提到在教小朋友時很少會去打駡:「我很少駡，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』，（那如果他做錯了？）我OK的，因為我覺得不(犯)錯就沒有好（變好）。」教育觀亦獲得不少網民激讚。

狄波拉對張柏芝教育兩個孫子教得這麼好都給予稱讚。（葉志明 攝）