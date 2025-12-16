劉佩玥激情獻唱《海闊天空》面目猙獰　網民被嚇窒︰啲表情好恐怖

《中年好聲音4》今季加入TVB藝人賽區，參賽藝員戴面具獻唱，令觀眾好奇TVB有哪位隱世歌手。其中「貓女郎」演唱《我本人》獲評審大讚，網民競猜真身可能是劉佩玥。劉佩玥一向都喜歡唱歌，近日更在廣州舉行首個個人音樂會，有不少網民將片段分享到社交平台，不過劉佩玥獻唱時的表情管理竟嚇窒大批網民。

網民競猜「貓女郎」真身可能是劉佩玥。（《中年好聲音4》畫面截圖）

劉佩玥日前在廣州舉行首個個人音樂會。（小紅書）

網民指劉佩玥獻唱《海闊天空》時面目猙獰。（小紅書）

有網民在threads分享了劉佩玥在音樂會中獻唱《海闊天空》的片段，直言︰「歌喉另講，個樣咩事咁猙獰」。雖然有網民讚劉佩玥唱得不錯，不過就不理解為何唱《海闊天空》唱到又笑又喊，更不明為何表情這麼猙獰。另外，亦有網民點評劉佩玥當日穿上的紫色中性西裝與其氣質極不合襯，令她秒變「Joker」。

大批網民看到片段後，都忍不住表示被劉佩玥的表情嚇窒。（threads）

網民認為劉佩玥應該要學吓表情管理。（threads）

有大批網民看到片段後，都忍不住表示被劉佩玥的表情嚇窒：「第一次見人用虎紋唱歌」、「啲表情好恐怖」、「眼耳口鼻喺曬中間😅」、「唱得好辛苦又做唔好表情管理...唉」、「好X恐怖...」、「五官肌肉不協調」、「用喉嚨唱歌」、「冇特別唔鐘意佢 但佢呢幾年個樣愈整愈怪」、「唔係靠嗌就叫有感情」、「好膠個樣」、「醫美後遺？」、「面目猙獰」、「搞咩成個joker咁」、「法令紋好深，越嚟越恐怖」、「本身個樣都猙獰」、「個樣膠左咁多既」。

