李日逸舊愛奉女成婚　出嫁過大禮有贊助勁興奮：唔使再辦年貨

現年 29 歲的 HOY TV 主持人黃靜藍（Nam）近日喜事連連，自 2023 年 11 月宣布結束與李日朗的五年情後，她的感情生活與生活品質皆迎來了華麗轉身。在與前任分手僅三個月後，黃靜藍便大方認愛新男友 Wilson，兩人感情進展神速，不僅在去年底傳出求婚成功的喜訊，更在今年8月公布女兒「Baby Sienna」出世，近日黃靜藍忙於過大禮，笑指：「極度懷疑過大禮之後，今年唔使再辦年貨🤣🤣」。

黃靜藍與董事男友Wilson戀愛速度驚人。（ IG@bluenamchu）

8月時透露囡囡已經出世。（ IG@bluenamchu）

有指黃靜藍的未婚夫 Wilson在 2015 年取得倫敦國王學院法學學士學位後，並未進入法律界，而是投身商界，先後成立了印刷公司及三間公司，目前身兼餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不過，黃靜藍仍好知慳識檢，過大禮全有贊助，她在ig積極推介過大禮套餐，當中有四大籃裝滿鮑魚、花膠及老行家冰糖血燕的頂級海味籃。此外，還有龍鳳禮餅、時令生果籃及象徵「有爺有子」的椰子籃，擺滿家中客廳。就連貴價黃金首飾都疑似有贊助，特寫金舖名字，當中包括有份量十足的金鏈、一對龍鳳鈪、龍鳳配飾等，體面十足。黃靜藍寫道：「極度懷疑過大禮之後，今年唔使再辦年貨🤣🤣」。

黃靜藍的未婚夫Wilson有指係餐飲集團執行董事。（ IG@bluenamchu）

過大禮獲贊助，在ig出post大賣廣告。（ IG@bluenamchu）

多個禮物籃。（ IG@bluenamchu）

金器都有影舖頭名，唔通都有贊助？（ IG@bluenamchu）