呂良偉帶兒子回鄉祭祖　越南出生無阻愛國心：不停延續愛國精神

即將踏入70歲的呂良偉與太太楊小娟結婚多年恩愛如昔，兩人育有一子呂善揚，過往呂善揚不時同爸爸一起出席活動，但近年甚少公開露面。不過早前呂良偉就帶同囝囝一起回廣西祭祖，不少網民上載影片，分享當日的盛況！片中所見，呂良偉非常受一班同鄉歡迎，一落車已吸引大批同鄉包圍影相，戴上黑超的他亦大方揮手打招呼，相當親民！而呂良偉的兒子呂善揚就全程跟在身後，為爸爸擔遮擋雨！

據知呂家一世祖當年從福建遷居到廣西陸川，後來再遷往廣東廉江，而陸川就是呂家開基祖定居之地，今次呂良偉回鄉是為了參與家族重要的祭祀儀式。呂良偉上台發表感言時，直言是首次到陸川，喜見當地有十幾萬呂氏後人，更同大家介紹兒子：「呢個我個仔嚟㗎，我同大家介紹下，畀大家認識下，佢好有心，佢叫呂善揚。」期間更搭實兒子膊頭，又將遮傾向兒子一邊，相當貼心。

雖然呂良偉出生於越南，但就心繫家鄉，他更即場發表愛國宣言：「我哋姓呂嘅，有好多下一代，再下一代，我哋不停咁延續我哋嘅愛國精神，我哋要懂得愛護我哋嘅同胞、我哋嘅國家，我哋要支持，希望我哋嘅國家都係繁榮興盛，給我哋一個咁安定、安穩嘅社會，感恩我哋嘅國家，我雖然係中國香港人，但我心同你哋一樣咁愛國！」

