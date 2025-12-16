豪門公子帶子女坐路邊等睇花車巡遊　獲激讚貼地被認證是好爸爸

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)與內地超模奚夢瑤在2019年結婚，婚後誕下一子一女，一家四口相當幸福。而他在去年更帶領着電競公司競威武集團（NIP Group)在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ)掛牌上市，成為亞洲最年輕NASDAQ上市公司創始人。

二人在 2019年結婚。（微博圖片）

作為豪門公子兼是上市公司掌門人，何猷君完全沒有高傲架子，反而經常被網民捕獲到其接地氣一面，就好像近日有網民在迪士尼樂園遇見他帶同一對子女遊玩，並完全不介意身份席地而坐等待看花車巡遊，自然貼地的行為令網民激讚。

何猷君成為亞洲最年輕NASDAQ上市公司創始人。（微博圖片）

從網上曝光的畫面可見，身穿休閒服裝的何猷君與其他遊客一同在路邊等待看花車巡遊，而他完全不介意身份更與一對子女坐在地上等待看花車巡遊，其一手護着依偎在懷裡的女兒，一手幫兒子拿着爆谷，更不時轉向頭與兒子聊天，耐心陪伴着孩子的畫面相當溫馨，但未見老婆奚夢瑤的蹤影，可能不在香港，而翻看微博她IP屬地目前顯示在上海。

何猷君帶同一對子女遊迪士尼。（微博圖片）

作為富貴人家，有網民指何猷君竟然沒有使用特殊待遇，而與其他遊客擠迫在路邊看花車巡遊，認為他為人接地氣，而且抽時間陪伴子女絕對是一位好父親。

好幸福。（微博圖片）