羅志祥見面會與粉絲抱抱全程黑面　冇望過粉絲一眼被網民狠批

現年46歲的小豬羅志祥入行超過30年，憑跳唱了得獲封為「亞洲舞王」，但2020年前女友周揚青「毀滅式分手」，更爆大鑊小豬涉嫌多人運動，又劈腿蝴蝶姐姐愷樂，令小豬形象直插谷底。經歷低潮後，小豬近年積極復出，除了已重返主持界，更舉行演唱會。日前小豬舉辦粉絲聚會，期間更與粉絲抱抱，可惜一舉動遭網民狠批。

羅志祥入行超過30年，憑跳唱了得獲封為「亞洲舞王」。（IG圖片）

羅志祥曾因負面身份纏身，近年已積極復出。（IG圖片）

有網民將羅志祥在粉絲聚會與粉絲抱抱的片段分享到社交平台，卻惹來網民批評：「真的不可能這種態度還敢出來做粉絲福利欸 連粉絲的臉都不看的」。片中可見，粉絲派對上台與羅志祥抱抱及合照，但羅志祥全程黑面，更沒有看過粉絲一眼，猶如機械人般目無表情。

有網民將羅志祥在粉絲聚會與粉絲抱抱的片段分享到社交平台。（threads）

羅志祥全程黑面。（threads）

更沒有看過粉絲一眼。（threads）

有網民狠批羅志祥的舉動。（threads）

不過網民認為粉絲喜歡就好。（threads）

有不少網民看到片段後，都忍不住留言批評羅志祥：「演都不演一下嗎？」、「從這小細節就能看出一個人的人品了」、「還有人喜歡他？」、「連基本尊重都冇，仲敢賺粉絲嘅錢？」、「沒有粉絲的支持哪有現在的他~ 他似乎不懂這道理呢~」、「他粉絲爽就好」、「他粉絲都不在乎自己被這樣對待了」、「只看影片會以為他是瞎的」、「我是真的好奇為什麼他都不看粉絲，一直看左右兩邊，是不是有什麼隱情，太奇怪了」、「還以為他眼睛有問題」。