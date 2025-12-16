丁子朗獲網民建議出演《尋秦記》呢個角色　自言：皮膚方面我勝任

「萬千星輝頒獎典禮」即將舉行，昨日（15日）揭曉10強名單，今年獲提名「最佳男配角」的丁子朗亦憑《俠醫》鄧世鏗打入10強。丁子朗穿著一件黑色皮褸現身，型格十足，在接受《香港01》訪問時，丁子朗表示今次是「最接近獎項嘅一次」，這對他而言是演藝生涯中最大的鼓舞。他認為，這個提名代表了觀眾對他的肯定：「我好鍾意呢個角色，觀眾都好多人會因為《俠醫》對丁子朗改觀。」

至於被問到早前於內地拍劇時被多位女仔圍著，艷福無邊，他笑指只是剛剛好：「係一個比較科幻嘅劇集，喺一個遊戲世界入面，我係一個『闖關』嘅男仔，遇到有好多情關、事業上的關頭，所以就變咗了一個好似打機嘅模式，咁啱畀大家見到係情關。」丁子朗更提及這次與公司同事及內地演員合作，是一個難得的學習機會，讓自己獲益良多。儘管拍攝過程充滿挑戰，甚至累到「一日拍二十幾個鐘」，他都毫無怨言，因為檔期非常緊迫，每天都只能筋疲力盡去完成每一場戲，甚至「想飛奔回家，想睡到床上」。

丁子朗被問到早前有網民表示TVB翻拍《尋秦記》，應該由他來飾演「項少龍」一角，他即笑稱「邊個網民咁有眼光」，但就不敢去飾演這個角色：「因為一個好經典嘅角色，古生大家都喜愛嘅演員，係一個影壇大亨，有機會畀人咁樣講，其實已經好開心。」至於大家覺得他適合出演的原因更搞笑，是因為皮膚顏色：「由呢個韓團白變返呢個健康黑，皮膚方面我係勝任嘅，有能力去曬黑同美白嘅。」

丁子朗坦言，得不得獎是其次，但這個提名已鼓勵他要「繼續向前行，繼續拍多點好的戲給大家看」。他更笑稱自己是「有智慧的男子」，幽默風趣地回應了現場的熱烈氣氛，展現了大將之風。