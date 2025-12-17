力捧小花公開拍劇實況　洪永城除鞋閉目養神周嘉洛突然舉中指

30歲的戴祖儀身兼歌手和演員，今年在《萬千星輝頒獎典禮2025》成功打入「飛躍進步女藝員」十強，入圍作品包括《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》及《英雄召集：超級電競大派對》，她在重頭劇《刑偵12》中的表現尤其突出，演技較以往有明顯進步。日前戴祖儀在社交平台分享一天工作日常，正在拍攝《非常日誌II》的她，大清早5時半已經出門口，拍攝一場戲後遇上「大隔場」，要等足七小時後才拍另一個鏡頭，認真陰公豬。

戴祖儀在台慶紅地毯上，一改「男仔頭」形象，以一條激罕貼身連身裙上陣，性感非常。（資料圖片/陳順禎攝）

戴祖儀今年係「飛躍進步女藝員」十強。（資料圖片/陳順禎攝）

戴祖儀朝早開車，6時15分已抵將軍澳電視城的化妝間，由於太過早，停車場、化妝間都是「人影唔多隻」，她押韻地說：「正所謂早起嘅祖儀有妝化，轉眼已經搞掂嘞。」之後再駕車直入香港國際機場拍外景，精神抖擻說：「日日頭場身體好。」在機場逗留約一個半小時，9時半已經拍完第一場戲，之後要等足七小時才拍另一場，她便索性駕車出市區的Studio休息，見裏面設備齊全，有一張大床可以舒舒服服睡一覺。

戴祖儀清晨5半已出門口。（IG@joeythyee）

戴祖儀笑笑口話：「日日早場身體好」。（IG@joeythyee）

+ 2

4時許又再駕車又返回機場，遇見同劇的洪永城除掉皮鞋坐在運輸帶上蹺住手閉目養神，戴祖儀說：「呢幾年大家都攰嘞！」好快拍完一場，接著又要轉頭，六隻手一齊幫手轉髮型，但變化不算太大。之後再拍一場，直至晚上7時完成整日拍攝，遇上鍾意「搞搞震」的周嘉洛，對住鏡頭不停喊「cut cut cut」，然後笑住兩手做出舉中指的粗口手勢，搞到戴祖儀要用白雲emoji遮蓋，怒睥一眼後說：「依家同事真係百厭。」收工後還有精神約朋友「開箱」拆Pokemon M2A的閃卡，過著非常充實的一天。

一返到去就見到洪永城....瞓覺。（IG@joeythyee）

戴祖儀寫著：「A day with me❤️✨祖儀日常✈️開箱嚟講，我發現我嘅存在，係旺身邊嘅人😂歐唔到自己🙂」郭柏妍留言表示：「好充實啊」，周嘉洛則說：「好精彩」，被攝入鏡的洪永城反問：「請問重點係咩？」祖儀說：「你嘅美腿」。

戴祖儀收工遇上周嘉洛。（IG@joeythyee）

喊cut。（IG@joeythyee）

突然舉中指？（IG@joeythyee）

突然舉中指？（IG@joeythyee）

怒睥咗一眼。（IG@joeythyee）

收工去抽卡。（IG@joeythyee）