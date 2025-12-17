曾錦燊被鄧凱文指是「TVB 潛力股」　CP感十足唔介意情侶檔工作

日前（15日）TVB舉辦《萬千星輝頒獎典禮2025》10強公布記者會，「東張男神」曾錦燊獲提名最佳男新人最後5強，讓他難掩興奮，直呼「好神奇」！曾錦燊與「東張女神」鄧凱文接受訪問時提到他們的「CP」及「緋聞」，鄧凱文更直指曾錦燊是「TVB 的潛力股」。

「東張男神」曾錦燊獲提名最佳男新人最後5強。(陳順禎 攝)

曾錦燊說他原本以為自己只入圍了「男主持十強」，所以當知道自己獲「最佳男新人」提名時，覺得夢想非常接近。至於被問到經常面對這麼多「東張女神」時會否有誘惑時，他表示看到身邊眾多女神都身材好、又漂亮，就笑說大家一定有花心思去節食和做皮膚管理。至於他自己，則坦白要「拒絕美食的誘惑」，還有要「拒絕懶惰的誘惑」！他還自我檢討，笑說最近有觀眾告訴他「上鏡同真人有啲唔同」，所以他立志要再瘦一點。

曾錦燊說他原本以為自己只入圍了「男主持十強」，所以當知道自己獲「最佳男新人」提名時，覺得夢想非常接近。(陳順禎 攝)

由於二人經常一起工作，包括《東張西望》等節目，所以被問到有沒有機會情侶檔工作時。如果 TVB 再有《女神配對計劃》，曾錦燊會否參與時，被鄧凱文反問：「如果我參加嘅話，你會唔會嚟先？」他又打趣說：「等你入咗先啦，我睇吓點啦！」這對「假CP」，互動起來確實火花十足！

曾錦燊同鄧凱文經常一起工作，包括《東張西望》等節目。(陳順禎 攝)

曾錦燊最後許願，希望透過這次提名能讓更多監製和導演認識他，多給他機會，這比獲獎本身更重要。這份對演藝事業的熱忱，真的很值得大家支持。