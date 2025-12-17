羅天宇陳懿德「情侶檔」現身鬥嘴　互讚歌喉有火花互撐對方有獎攞

《萬千星輝頒獎典禮2025》即將舉行，日前（15日）公布入圍名單，入圍「最佳男配角」的羅天宇（Joey）與入圍「最佳女主持」的陳懿德（Rachel）盛裝亮相為頒獎典禮造勢。這對「緋聞情侶檔」接受《香港01》訪問時，雖然被問到是否為「情侶檔」時堅決否認，但二人在鏡頭前互動親密，互窒對方歌喉，為現場增添不少歡樂氣氛。

羅天宇與陳懿德「情侶檔」現身鬥嘴。(陳順禎 攝)

日前播出的《中年好聲音4》中，有一段「獅子王」唱歌的片段播出，不少網民憑聲線猜測到面具後的人就是羅天宇，但羅天宇卻堅決表示不知道是誰。羅天宇表示自己收到很多信息，都表示「獅子王」就是他，而陳懿德亦指自己收到不少信息，被問到「獅子王」是否就是羅天宇。至於羅天宇被問到「獅子王」唱成怎樣時，他笑指：「唱得OK啦，我唱得好啲囉」。陳懿德聽罷立刻反擊：「我個獅子唱得好過你！」她表示自己沒能仔細看過那段影片，但承認的確收到不少訊息問「係咪你嚟㗎？」

陳懿德亦指自己收到不少信息，被問到「獅子王」是否就是羅天宇。(陳順禎 攝)

雖然羅天宇自認唱得更好，但陳懿德毫不示弱：「我覺得獅子唱得好過你！」羅天宇則堅持：「我覺得你唱得最好！我聽過你唱歌，你又唔參加？」談到兩人未來是否有機會公開合唱，陳懿德表示，他們私下在劇集拍攝期間曾互相給予唱歌意見，但確實還沒有一個公開場合能夠讓二人合唱，期待未來會有機會。

雖然羅天宇自認唱得更好，但陳懿德毫不示弱：「我覺得獅子唱得好過你！」(陳順禎 攝)

訪問中，陳懿德提到自己憑藉《聲秀》入圍「最佳女主持」獎項，心情忐忑。她坦言，看到名單上全是資深的前輩，自己屬於「年資最短嗰個」，獲獎信心不高，但能與阿姐（汪明荃）等前輩同列一個名單，已經感到非常滿足和榮幸。陳懿德將參與《聲秀》主持視為一個重大成長機會，她表示這次的經歷讓她從單純專注於個人風格，轉變到積極參與各部門工作，從寫稿、音響到與導師學員溝通，學習到更多協調與合作的技巧。她稱這次主持是一個「打大佬」的過程，相信能讓她成為更謹慎、更沉穩的主持人。

陳懿德提到自己憑藉《聲秀》入圍「最佳女主持」獎項，心情忐忑。(陳順禎 攝)

羅天宇則對陳懿德的努力讚不絕口，他認為主持一場大型Live Show是極具挑戰性的任務，對她的努力和表現感到欣賞，更稱讚她「好勤力，好欣賞佢」。談到投票，陳懿德表示雖然自己獲獎機會不高，但衷心希望大家能投票支持《聲秀》奪得「最佳綜藝節目」，因為這是眾人用心、合力製作的一個重要節目。

羅天宇則對陳懿德的努力讚不絕口。(陳順禎 攝)

羅天宇也附和說，知道大家會將第一票投給心中所屬的演員或節目，但希望大家在投完第一票後，「第二、三票就可以諗下我哋啦」，同時也呼籲大家踴躍支持陳懿德主持的節目。