Rocky鄭健樂親解與崔碧珈真正關係　澄清絕無親密行為：愛護幼苗

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂日前在社交平台高調宣布與37歲的性感女神崔碧珈「戀愛中」，惟「戀情」曝光僅三日即峰迴路轉，被女方劃清界線堅決否認戀情。有大批網民替鄭健樂不值，崔碧珈亦不甘不弱，回應網民「會唔會有可能其實我先係受害者，俾人擺上枱博宣傳呢？」，引來網民一地花生。

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係，但係事情竟突然U-turn？（截圖）

對此，鄭健樂今日（17日）凌晨在Facebook發文解釋與崔碧珈的認識經過及兩人的關係：「多謝大家近日對我同崔碧珈嘅戀情咁關心！Anita係一個好勤力認真工作同不停學習求進步嘅好女仔，呢個亦都係我非常欣賞同鍾意佢嘅原因。喺呢到我想交代一下，我同Anita喺上個禮拜上健身堂先第一次真正見面同認識，同佢上咗兩次堂之後，上個禮拜五晚佢為咗答謝我，佢喺佢自己嘅社交網站post我哋嘅運動合照同埋tag咗我，並且落堂後請我食飯。食飯過程我哋有好好嘅交流，我覺得大家將來係可以發展落去嘅。」

Rocky鄭健樂發文解釋與崔碧珈的認識經過及兩人的關係。（Facebook）

Rocky鄭健樂更透露兩人的認識經過。（Facebook）

提到Facebook的戀愛status，鄭健樂解釋：「食完飯之後，我哋各自返咗自己屋企。當晚因為我想正式向Anita作出追求同埋俾個驚喜佢，所以係冇事先徵求佢同意之下，就喺自己私人Facebook更改咗同佢嘅戀愛關係。我成個動機其實係希望佢第二日喺屋企瞓醒時，睇到個Facebook通知之後，會感到開心同埋接受我嘅愛意，並且知道我對佢係非常非常認真！但係因為自己玩社交網站唔叻，我以為私人嘅Facebook係唔會有其他人睇到，我亦以為更改status，必需對方確認先會show到出嚟。點知原來Anita未確認，個status都會show出嚟喺我個私人Facebook，變咗所有人都睇到。我作為藝人，實在呢件事係自己太大意，令大家作出不必要嘅揣測，變得戲劇化，越描越黑，令Anita飽受負面輿論同壓力，呢個絕對唔係我嘅原意！所以我要為呢件事負上責任，決定出嚟講返成個事實嘅經過。」

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係，但係事情竟突然U-turn，引來一地花生。（截圖）

最後，鄭健樂更表示與崔碧珈現階段是好好好好朋友，仍在了解中：「事情被發酵到咁樣，而家我只可以講我哋嘅關係，係好好好好朋友，仍然處於互相了解當中，亦當然因為大家認識只有一星期，絕未有過任何親密和親暱行為。希望大家俾啲空間我哋，愛護幼苗，如果將來有好消息先會再同大家分享，感謝！」